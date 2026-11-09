평점 7인데 "존재감 부족"이라니…ATM 2연패 뒤 이강인 향한 엇갈린 시선, 대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 호평과 비평이 엇갈리고 있는 이강인(아틀레티코 마드리드·이하 ATM)이다.

스페인 매체에서 이강인의 최근 활약에 대한 비판적인 시각이 제기됐다. 스페인 렐레보는 9일(한국시각) ATM이 바이에른 뮌헨, FC바르셀로나에 연패한 것을 두고 '빛과 그림자가 드러난 검은 1주일'이라는 제하의 기사를 전했다. ATM은 지난 4일 뮌헨과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈에서 0대2로 완패한 데 이어, 9일 바르셀로나전에서는 1대2로 역전패 했다. 두 경기 모두 안방에서 고개를 숙였다.

바르셀로나전에서 이강인을 향한 평가는 대체로 긍정적이었다. ATM 소식을 전하는 인투더칼데론은 줄리아노 시메오네의 선제골을 이끈 대각선 패스와 찬스 메이킹을 칭찬하며 팀내 최고인 평점 7점을 매겼다. 스페인 일간지 아스도 이강인의 활약에 대해 '일단 공을 잡으면 플레이가 한 단계 살아난다. 방향 전환이나 빈 공간을 탐색하며 동료의 움직임을 활용한다. 뛰어난 왼발을 갖춘 만큼 더 지켜볼 필요가 있다'고 평했다.

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하지만 렐레보의 시선은 달랐다. 매체는 "디에고 이강인은 시메오네 감독에게 다시 기회를 받았지만 시즌 초반의 모습에 미치지 못했다"며 "경기장에서 영향력이 크지 않았고, 공격 전개에 더 적극적으로 관여할 필요가 있었다"고 지적했다.

이강인은 바르셀로나전에서 60분 동안 볼 터치 24회, 패스 기회 19회 중 17회를 성공시켰다. 유효슈팅도 1개를 기록했다. 하지만 대부분의 플레이가 중원 측면, 중앙에서 이뤄진 만큼 공격 관여 빈도가 높았다고 보기는 어렵다. 렐레보의 시선은 공격 관여 쪽에 좀 더 맞춰진 느낌이다.

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물론 최근 부진을 모두 이강인 탓으로 돌린 건 아니다. 렐레보는 최근 ATM의 전반적인 하락세에 좀 더 초점을 맞췄다. 훌리안 알바레스가 골키퍼와의 일대일 기회를 두 번이나 놓친 것이나, 수비수 크리스티안 로메로의 부재로 인해 후방 빌드업 안정성이 흔들리고 시메오네 감독의 전술 선택지가 줄어들고 있다는 점도 명시했다.

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시메오네 감독은 시즌 초반부터 100% 경기력을 줄곧 강조해왔다. 90분 내내 최상의 퍼포먼스를 보여줘야 한다는 것. 많은 활동량에 기반한 전술을 추구하는 성향을 고려할 때, 그가 이강인을 바라보는 시선이나 개선점도 충분히 짚어볼 만하다. 결국 이강인이 강팀을 만났을 때 어떤 활동량과 퍼포먼스를 보여주느냐가 향후 평가를 가르는 요소가 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com