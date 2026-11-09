[오피셜]'이강인의 스승, 스페셜 원을 넘지 못했다' 레알 마드리드 조제 무리뉴, 라리가 10월 '이달의 감독상' 수상..시메오네-마타라초 제압했다

10월 이달의 감독 수상자로 결정된 무리뉴 감독 캡처=파브리지오 로마노 SNS

10월 이달의 감독 수상자로 결정된 무리뉴 감독 캡처=라리가 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴 감독이 라리가 선정 10월 '이달의 감독' 수상자로 결정됐다.

스페인 라리가 사무국은 지난달 30일 이달의 감독 후보로 3명을 뽑아 공식 채널을 통해 공지했다. 무리뉴 감독을 비롯 디에고 시메오네 감독(아틀레티코 마드리드), 펠레그리노 마타라초 감독(레알 소시에다드)을 후보에 올렸다. 라리가는 전세계 팬들을 대상으로 이 3명의 후보에게 투표할 수 있도록 했다. 무리뉴 감독의 레알 마드리드는 유효슈팅율이 가장 높았다고 한다. 아틀레티코 시메오네 감독은 10월 한달 동안 팀 최소 실점으로 단단한 수비를 보여주었다. 마타라초 감독의 소시에다드는 효율적인 마무리 능력을 보여준 걸 높게 평가했다.

9일 결과를 발표했는데 무리뉴 감독이 이달의 감독상을 받게 됐다. 레알 마드리드는 10월 벌어진 라리가 3경기를 모두 승리했다. 비야레알을 1대0으로, 세비야를 4대1로, FC바르셀로나를 2대1로 제압했다. 라리가 뿐만 아니라 유럽클럽대항전까지 포함할 경우 8연승 행진을 질주하고 있다.

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10월 이달의 감독 후보 3명 캡처=파브리지오 로마노 SNS

9일 현재, 레알 마드리드는 라리가에서 승점 30점으로 바르셀로나(승점 33)에 이어 리그 2위를 달리고 있다. 유럽챔피언스리그 리그 페이즈에선 4전 4승으로 파리생제르맹(4승)과 동률이지만 골득실차에서 밀려 2위를 마크 중이다.

무리뉴 감독은 이번 2026~2027시즌을 앞두고 13년 만에 레알 마드리드 사령탑으로 컴백했다. 그는 시즌 초반 베티스(0대1) 아틀레티코 마드리드(1대2)에 패하면서 위기를 맞는 듯 했지만 A매치 브레이크 이후 8연승을 질주하면서 확연히 달라진 리더십과 결과를 내고 있다. '스페셜 원'의 진가를 보여주고 있다는 호평이 쏟아지고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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