수원 승격을 완성한 '결정적 3일'...8월1일, 8월19일, 그리고 2025년 12월24일

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[스포츠조선 박찬준 기자]시즌 전부터 '절대 1강'이라는 평가를 받았던 수원 삼성은 결국 압도적인 흐름 속 K리그1 복귀에 성공했다. 하지만 뒤돌아 보면 위기가 없었던 것은 아니다. 올 시즌 수원을 승격으로 이끈 결정적인 3일을 꼽아봤다.

첫번째 모먼텀은 오심이었다. 개막 후 5연승을 달리며 '역시 수원'이라는 평가를 받았지만, 이후 기대만큼의 승점을 쌓지 못했다. 7월 안산 그리너스와의 17라운드, 부산교통공사와의 코리아컵에서 연패한데 이어 홈에서 열린 파주 프런티어와의 18라운드에서도 0대0으로 비기며 팬들의 불만이 폭발했다.

서포터스는 야유를 퍼부으며 "정신차려 수원"을 외쳤다. 팬들 앞에서 박수를 친 이정효 수원 감독은 경기 후 기자회견에서 "정말 수준 있게 경기를 보신 분들은 우리가 무엇을 하려고 하는지, 어떻게 골을 만들려고 하는지 잘 아실 거라 생각한다. 수원이라는 감독 자리가 부담이 된다는 것을 잘 알고 왔다. 욕먹을 자신이 있다. 계속 밀고 나가겠다"고 했다.

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'과연 '정효볼'로 승격이 가능할까'는 팬들의 '의구심'에 대한 '불만'에 가까운 발언이었다. '팬들을 저격한 것'이라며 실망했다는 팬들이 다수인 가운데, '이 감독을 지켜보고 지지하겠다'는 목소리도 컸다. 절대적이었던 이 감독에 대한 팬들의 지지가 부임 초보다는 꺾이며, 이 감독과 팬들 사이에 미묘한 균열이 왔다.

그러던 중 8월1일 충북청주와의 20라운드에서 결정적 오심이 나왔다. 0-2로 끌려가던 수원은 헤이스가 후반 32분과 51분 연속골을 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다. 경기 종료 직전 이날 데뷔전을 치른 두비츠카스가 헤더 역전골을 넣었지만, 주심은 골을 인정하지 않았다. 앞선 장면에서 페널티킥까지 불리지 않은터라 수원 팬들이 분노했다. 이 장면은 추후 오심으로 인정됐는데, 수원 팬들은 온오프라인에서 목소리를 높였다.

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이 감독은 "수원 팬들이 한 목소리를 내주셔서 정말 감사했다. 운동하기 전에 '우리는 하나'라고 외치는 구호가 있는데, 정말 하나라는 느낌이 들어서 감동받았다"고 했다. 팬과 선수단이 하나로 뭉친 이날 이후 수원은 단 1번도 패하지 않았다.

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두번째 순간은 여름이적시장 마지막날인 8월19일이었다. 수원의 고민은 득점력이었다. 탄탄한 수비에도 득점에 어려움을 겪으며 치고 나가지 못했다. 이 감독은 여름이적시장을 통해 변화를 모색했다. 일류첸코를 보내고 두비츠카스를 데려왔다. 르본도 영입했다. 이 과정에서 브루노 실바를 정리할 계획이었지만, 이 감독은 미팅을 통해 브루노 실바를 잔류시키기로 했다. 가뜩이나 남은 예산이 거의 없던 프런트 입장에서는 추가 영입을 사실상 포기했다. 브루노 실바와 포지션이 같은 르본의 입지까지 애매해지며, 난감한 상황이 됐다.

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그러던 중 루이스가 매물로 나왔다. 부산 아이파크가 참전했다는 소식을 이 감독이 구단 수뇌부에 루이스 영입을 강력히 요청했다. 수뇌부는 고심 끝에 결단을 내렸다. 말그대로 영혼까지 끌어모아 이적료를 준비했다. 막판 줄다리기가 이어졌다. 한때 이적이 무산될 위기에 놓였다. 이적시장 마감 당일 낮 수원 내부에서도 '영입이 힘들 것 같다'는 이야기까지 나돌았다. 하지만 오후 늦게 협상이 극적으로 마무리됐다.

루이스는 결국 수원의 마지막 퍼즐이 됐다. 데뷔전이었던 천안FC와의 23라운드에서 데뷔골을 결승골로 장식한 루이스는 8경기에서 5골을 폭발시키며 수원의 해결사 역할을 톡톡히 했다. 이 감독도 "우리 팀에 가장 필요했던 선수"라고 미소지었다. 루이스 합류 후 수원은 창단 후 최다인 7연승에 성공했다.

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가장 중요한 장면은 역시 이 감독이 부임한 2025년 12월24일이었다. 이 감독은 지난 몇년간 '수원병'에 걸린 무기력한 수원을 바꿔내는 마법을 발휘했고, 결국 승격까지 이끌어냈다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com