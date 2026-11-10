'기적의 승격→힘겨운 잔류' 부천, 값진 1년의 경험...1부 롱런 기반 마련했다

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[스포츠조선 박찬준 기자]부천FC가 우여곡절 끝에 잔류를 확정지었다.

부천은 8일 부천종합운동장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드 홈경기에서 2대2로 비겼다. 승점 33점(7승12무16패)을 기록한 부천은 3경기를 남겨두고 '최하위' 광주FC(승점 23)와의 격차를 10점으로 벌리며 잔류를 확정지었다. 올 시즌 K리그1은 김천 상무가 연고지 계약이 만료되며 성적과 관계없이 자동 강등된다. 김천이 최하위가 아닐 경우, 12위팀이 K리그2 플레이오프(PO) 패자와 승강 PO를 치러야 한다. 부천은 최소 11위를 확보하며, 승강 PO 없이 다음 시즌에도 K리그1 무대를 누빌 수 있게 됐다.

기적 같은 승부였다. 부천은 이날 비기기만 해도 잔류를 결정지을 수 있었다. 하지만 전반 42분 패트릭이 자책골을 내주며 불안하게 출발했다. 후반 9분에는 주닝요에게 추가골까지 내줬다. 후반 39분까지 스코어는 0-2, 부천의 잔류가 또 다시 미뤄지는 듯 했다. 부천이 막판 드라마를 썼다. 후반 40분 갈레고가 만회골을 터뜨린데 이어, 45분 박정인이 극적인 동점골을 넣었다. 추가시간 포항의 공세를 막아낸 부천은 값진 승점 1점을 더하며, 잔류의 기쁨을 맛봤다.

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롤러코스터 같은 시즌이었다. 지난 시즌 승강 PO에서 수원FC를 따돌리고 아무도 예상 못한 승격에 성공한 부천은 개막전에서 '디펜딩 챔피언' 전북 현대를 꺾는 대이변을 일으키며 산뜻하게 출발했다. 부천식 선수비 후역습 축구가 K리그1에서도 위력을 발휘하며 시즌 중반까지 중위권 경쟁을 펼쳤다. 8월 들어서 치른 첫 4경기에서는 3승1무를 거뒀다. 파이널A도 가능해보였다.

하지만 FC서울과의 25라운드에서 0대1로 석패한 이후 거짓말처럼 추락했다. 10경기에서 2무8패에 그쳤다. 최근 5경기에서는 모두 패했다. 10경기 동안 5골을 넣고 20골을 내줬다. 계속된 부진에 백약이 무효였다. 선수들도, 코칭스태프도 자신감을 잃어가고 있었다. 이영민 감독이 어렵게 잔류를 확정지은 후 환호하기 보다는 안도의 한숨을 내쉰 이유였다.

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목표였던 잔류를 이뤄낸만큼, 부천의 올 시즌은 그 자체로 성공이다. 무엇보다 처음으로 K리그1에서 한 시즌을 보낸 것은 돈으로 살 수 없는 경험이다. 여기서 살아남기까지 했다. 이번 잔류로 부천은 롱런을 위한 기반을 마련했다. 이 감독은 "팀적으로나, 개인적으로나 배운게 많은 시즌이다. 어떤 부분을 보완해야 하고, 어떤 부분을 강조해야 하는지 알게 됐다. 선수들도 마찬가지일 것"이라며 "다음 시즌 더 좋은 성적을 위해 발빠르게 움직일 수 있게 됐다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com