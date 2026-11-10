그래서 이번엔 '손흥민급' 돼? '골잡이 영입'에 또다시 막대한 투자…매년 반복 되는 골잡이 찾기 "적임자라면 큰돈 쓸 것"

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼에게 또다시 '그 시간'이 돌아왔다. 거액을 쏟아부어 손흥민을 대체할 수 있는 골잡이를 영입하는 시기 말이다. 내년 겨울 이적시장 개막이 코앞으로 다가온 가운데 토트넘은 이번에도 많은 돈을 투입할 것으로 예상된다.

영국 매체 '스퍼스웹'은 9일(한국시각) '1월 이적시장이 빠르게 다가오는 가운데, 토트넘은 데 제르비 감독을 다시 한번 대대적으로 지원할 준비가 돼 있을 수 있다'고 전했다.

사진=스퍼스 익스프레스

토트넘은 지난 여름 이적시장에서 막대한 지출을 했다. 신입생들을 대거 영입하면서 새출발 의지를 다졌지만, 아직까지 팀 성적은 만족할만한 수준이 아니다. 결국 이번에도 보강이 필요한 부분은 분명하다. 토트넘의 득점을 책임질 수 있는 확실한 골잡이가 필요하다.

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매체는 '새로운 최전방 공격수, 즉 정통 9번 공격수의 영입이 지금 당장 필요한 과제라는 사실은 누구나 알 수 있다'며 '최근 몇 주 동안 유럽 전역의 수많은 스트라이커가 토트넘의 영입 후보로 거론됐다'고 전했다.

토트넘에게 지난 이적시장에서의 지출은 선수 영입에 영향을 주지는 않을 것으로 전망된다.

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토트넘 내부 소식에 정통한 폴 오키프 기자는 토트넘이 "9번 공격수를 찾는 작업을 진행 중이다"며 "적임자라면 큰돈을 쓸 것이다"고 예상했다.

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'기브미 스포츠'의 데이비드 온스테인 기자도 이를 뒷받침했다. 이상적인 영입 기회가 생긴다면 토트넘이 공격수를 데려오는데 과감한 투자를 할 준비가 돼 있다는 것이다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

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현재로서는 본머스의 엘리 주니오르 크루피(20)가 주목 받고 있다. 크루피는 지난 여름 토트넘이 8000만파운드(약 1448억원)까지 들여 영입을 시도할 것으로 예상됐던 선수다. 하지만 부상을 당하면서 장기간 경기에 나서지 못하게 됐고, 결국 영입 계획에도 차질이 생겼다. 크루피는 이제 부상에서 복귀했다. 토트넘이 그의 경기력과 회복 과정을 면밀히 지켜보고 있을 것으로 예상된다.

다만 본머스는 1월에 크루피를 매각하는 것을 극도로 꺼리고 있는 것으로 알려졌다. 내년 1월보다는 그 이후에 매각을 원한다는 것이다. 토트넘이 다가오는 이적시장에서는 손흥민의 그림자를 걷어낼 확실한 골잡이를 데려올 수 있을지 또다시 주목해야할 포인트다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com