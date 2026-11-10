"아스널서 뛰느니 은퇴한다"던 손흥민 옛 동료의 배신…직접 '화형식'까지 한 사연은

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 토트넘 홋스퍼에서 손흥민과 함께 뛰었던 델레 알리가 팬들에게 고개를 숙였다.

알리는 최근 미국 인기 인터넷 방송인 아이쇼스피드와 게임 대결을 펼쳤다. 축구 게임에서 질 경우 아스널 유니폼을 입는 조건이었다. 토트넘에서 한창 활약하던 2016년 "아스널에서 뛰느니 차라리 은퇴하겠다"고 말했던 알리는 아이쇼스피드와 두 경기를 했으나 모두 참패했다. 게임 도중 결정적 득점 찬스를 놓치자 컨트롤러를 바닥에 집어던지기까지 했으나, 결과를 바꿀 순 없었다.

알리에게 기다리고 있던 것은 아스널 유니폼이었다. 친구가 보내준 아스널 유니폼을 착용한 그는 괴로운 듯 두 손으로 얼굴을 감쌌다. 이후 자신의 SNS에 해당 사진을 올리며 "토트넘 팬 여러분, 미안합니다. 하지만 내기는 내기니까요. 아이쇼스피드, 축하합니다"라는 글을 남겼다. 아스널 팬들은 '잘 어울린다. 이제 승리한 기분을 느끼겠네'라고 조롱투의 댓글을 달았다.

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사진출처=델레 알리 SNS

이후 대응이 가관이었다. 알리는 이후 SNS에 아스널 유니폼을 불태우는 모습을 공개했다. 해당 장면에는 찢어진 채 바닥에 놓인 유니폼과 소화기가 함께 등장하는 사진도 올렸다. 그는 "스피드, 내기는 내기지. 하지만 이게 그 후에 벌어지는 일이야"라는 메시지를 남겼다.

알리는 한때 손흥민, 해리 케인과 함께 토트넘의 전성기를 이끌었다. 하지만 2022년 토트넘을 떠난 뒤 줄곧 내리막길을 걸었다. 지난해 9월 코모(이탈리아)와 계약을 해지한 뒤 현역 복귀를 위해 부단히 움직이고 있으나, 현재까지 소속팀을 찾지 못하고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com