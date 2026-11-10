"아스널서 뛰느니 은퇴한다"던 손흥민 옛 동료의 배신…직접 '화형식'까지 한 사연은

[스포츠조선 박상경 기자] 토트넘 홋스퍼에서 손흥민과 함께 뛰었던 델레 알리가 팬들에게 고개를 숙였다.
알리는 최근 미국 인기 인터넷 방송인 아이쇼스피드와 게임 대결을 펼쳤다. 축구 게임에서 질 경우 아스널 유니폼을 입는 조건이었다. 토트넘에서 한창 활약하던 2016년 "아스널에서 뛰느니 차라리 은퇴하겠다"고 말했던 알리는 아이쇼스피드와 두 경기를 했으나 모두 참패했다. 게임 도중 결정적 득점 찬스를 놓치자 컨트롤러를 바닥에 집어던지기까지 했으나, 결과를 바꿀 순 없었다.
알리에게 기다리고 있던 것은 아스널 유니폼이었다. 친구가 보내준 아스널 유니폼을 착용한 그는 괴로운 듯 두 손으로 얼굴을 감쌌다. 이후 자신의 SNS에 해당 사진을 올리며 "토트넘 팬 여러분, 미안합니다. 하지만 내기는 내기니까요. 아이쇼스피드, 축하합니다"라는 글을 남겼다. 아스널 팬들은 '잘 어울린다. 이제 승리한 기분을 느끼겠네'라고 조롱투의 댓글을 달았다.
이후 대응이 가관이었다. 알리는 이후 SNS에 아스널 유니폼을 불태우는 모습을 공개했다. 해당 장면에는 찢어진 채 바닥에 놓인 유니폼과 소화기가 함께 등장하는 사진도 올렸다. 그는 "스피드, 내기는 내기지. 하지만 이게 그 후에 벌어지는 일이야"라는 메시지를 남겼다.
알리는 한때 손흥민, 해리 케인과 함께 토트넘의 전성기를 이끌었다. 하지만 2022년 토트넘을 떠난 뒤 줄곧 내리막길을 걸었다. 지난해 9월 코모(이탈리아)와 계약을 해지한 뒤 현역 복귀를 위해 부단히 움직이고 있으나, 현재까지 소속팀을 찾지 못하고 있다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com