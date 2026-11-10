"1년 전 일 기억해?" 야말 여친 '헤르페스 감염 재발' 솔직 고백…SNS에 셀카 사진 게시

사진=이네스 가르시아 SNS 캡처.

사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나의 '초신성' 라민 야말의 여자친구 이네스 가르시아가 헤르페스 재발 사실을 솔직하게 공개했다. 헤르페스는 피부와 점막에 작은 수포 등을 일으키는 바이러스성 질환을 말한다.

영국 매체 '더선'은 9일(한국시각) '가르시아는 자신의 감염 증상을 치료하고 있었다는 사실을 밝히며 사회관계망서비스(SNS)에 셀카 사진을 게시했다'고 보도했다.

그녀는 "헤르페스가 오랜만에 재발했다. 약 1년 전 일을 기억해?"라며 "그때는 한 달에 적어도 한 번씩 재발했었다. 어제 일어났더니 코에 또 증상이 나타났고, 24시간 동안 계속 이런 모습으로 지내고 있다"고 전했다.

Advertisement

사진=가르시아 SNS 캡처.

이네스는 SNS 팔로워가 도합 약 1000만명에 이르는 스페인 출신 인플루언서다. 그녀는 패션, 여행, 라이프스타일 관련 콘텐츠를 주로 게시한다. 이네스는 지난 2026 북중미 월드컵에서 남자친구를 응원하는 모습이 포착되기도 했다. 또한 지난달 런던에서 열린 발롱도르 시상식에도 야말과 함께 참석했다. 이처럼 두 사람은 각종 공식 행사에 함께하는 모습이 자주 목격된다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com