맨유 파격 결단! '철밥통' 캐릭 감독 경질 없다? "다른 대안 추진 안해"…팬들은 감독보다 수뇌부 문제 '저격'

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[스포츠조선 강우진 기자]유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노가 마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독의 경질 가능성을 전했다. 그는 맨유가 비록 강등권에 있지만, 캐릭이 11월 A매치 기간 이후에도 감독직을 유지할 것으로 전망했다.

영국 매체 '팀토크'는 9일(한국시각) '로마노가 캐릭의 향후 거취와 맨유의 감독직 상황에 대해 현재 어떤 결정이 내려졌는지 설명했다'며 '캐릭은 안전한 상황이며 자리를 잃을 걱정 없이 A매치 휴식기 동안 팀 정비에 집중할 수 있게 됐다'고 보도했다.

맨유는 이날 애스턴 빌라와의 난타전 끝에 4대4 무승부를 거두며 승점 1점을 따냈다. 막판 좋은 집중력을 보이며 빌라를 따라간 점이 호평을 받았다. 그러나 멀리서 봤을 때 맨유는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 단 1승만을 거두고 있다. 현재 맨유는 리그 18위로 강등권에 자리 잡고 있다. 이대로 반등하지 못한다면 2부리그 강등이 유력하다.

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AFP연합뉴스

지독한 부진에도 캐릭이 경질되지 않을 것이라는 확신이 계속되는 이유는 팬들에게 있다. 그들의 의지가 구단 수뇌부의 결정에 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 몇 주 동안 맨유 팬들은 캐릭을 지지하면서 수뇌부를 비판하는 구호를 외쳐왔다. 감독보다는 구단 운영을 책임지는 이들에게 문제가 있다는 주장이다. 이에 당분간 그의 자리가 유지될 가능성이 크다.

앞서 로마노는 유튜브를 통해 "맨유는 어렵지만, 구단 내부에서 전달받고 있는 메시지는 캐릭에 대한 분위기가 차분하다는 것"이라며 "맨유는 다른 대안을 추진하고 있지 않다"고 전했다.

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캐릭도 맨유 감독직을 이어가겠다는 의지를 꾸준히 보이고 있다. 그는 "나는 앞으로도 계속 나아갈 것으로 예상하고 있고, 계속 이곳에 있을 것이라 생각한다"며 "부상 선수 몇 명이 복귀하고, A매치 휴식기 이후를 준비할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

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더이상의 감독 교체가 무의미하다는 분위기가 맨유에 퍼지고 있다. 맨유의 시즌 막판 성적표가 궁금해지는 대목이다. 캐릭이 시즌이 끝날 때까지 지휘봉을 유지해 성적 반등을 끌어낼 수 있을지 축구 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com