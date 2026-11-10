韓 축구 대형 악재! "바이에른 뮌헨 새 CB 노린다"...'국대 핵심' 김민재 변수 초비상, 여름 이적 가능성 터지나 "미래 위한 계획 필요"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨이 새로운 수비술를 노린다는 소식이 등장했다. 관건은 김민재를 비롯한 일부 선수들의 이적 여부다.

독일의 FCB인사이드는 9일(한국시각) '바이에른이 차기 시즌을 위한 준비를 하고 있다. 수비진 보강을 위한 추가 영입을 고려하고 있다고 알려졌다'고 보도했다.

FCB인사이드는 '바이에른 구단은 지금 수비진에 만족하지만, 추가 영입을 고려 중이다. 벤피카의 토마스 아라우호가 바이에른의 영입 명단에 올랐다. 바이에른은 그를 오랫동안 주시해왔으며, 다음 여름 이적시장에서 영입 후보가 될 가능성이 크다'고 전했다.

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다만 바이에른이 무조건 영입을 추진할 계획은 아니다. 바이에른은 수비진의 변동에 따른 유동적인 방안을 고려 중인 것으로 보인다. FCB인사이드는 '바이에른은 여러 수비 유망주에게 관심을 보이고 있다. 다만 영입 여부는 선수단 선수 변동에 달렸다. 크리스티안 폴크 기자는 이에 대해 이토 히로키와 김민재의 이적 가능성을 언급했다. 구단은 미래를 위한 계획이 필요하다고 보고 있다'고 설명했다.

핵심은 결국 김민재다. FCB인사이드는 '결정적인 요인은 내년 여름 수비진에 변화가 있을지 여부가 될 가능성이 크다. 주전 센터백 중 한 명이 팀을 떠난다면 바이에른 뮌헨은 이적 시장에서 적극적으로 움직일 수 있다'고 했다. 다욧 우파메카노의 입지는 굳건한 상황, 한 자리를 두고 다투는 중인 요나단 타와 김민재 중 이탈이 발생한다면 수비 유망주 영입에 적극적으로 나설 가능성이 큰 것으로 보인다.

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김민재로서는 내년 여름 거취에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 소식이다. 김민재는 앞서 올 시즌 바이에른 입단 이후 가장 좋은 평가를 받으며, 2025~2026시즌 당시 타에 완전히 밀려 3옵션에 그쳤던 입지를 다시 주전급으로 회복했다. 확고한 주전은 아니지만, 많은 경기를 선발로 소화했고, 특히 데어 클라시커를 비롯한 주요 경기에서도 선발로 나서고 있다.

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그렇기에 겨울 이적시장 이적 가능성은 크지 않다. 막스 에베를 단장도 "선수단의 모든 선수에게 만족하고 있다. 1월 이적시장에서 조치를 취해야 할 이유는 전혀 없다고 생각한다. 최고 수준에 도달하지 못한 선수들도 있지만, 곧 기량을 회복할 것이라 예상한다. 최고 수준에서 승리를 이어간다면 1월에 변화를 줄 필요는 없다"고 밝혔다. 다만 여름은 상황이 다를 수 있다. 새 선수 영입, 김민재의 재계약 협상 등 변수가 발생한다면, 계약 만료를 1년 앞두고 바이에른을 떠날 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 바이에른과 김민재의 선택이 중요해지는 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com