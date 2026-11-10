[오피셜]공식발표 나왔다, '이강인 살인태클 공개 저격' 무리뉴 라리가 복귀 후 첫 수상...이달의 감독상 확정 "시메오네 제치고 1위"

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[스포츠조선 이현석 기자]조세 무리뉴 감독이 스페인 복귀 후 첫 이달의 감독상을 수상했다.

스페인 라리가 사무국은 9일(한국시각) '라리가 10월 최고의 감독은 조세 무리뉴다'라며 무리뉴의 10월 이달의 감독상 수상을 공식 발표했다.

라리가 사무국은 '무리뉴가 10월 이달의 감독으로 선정됐다. 레알 마드리드는 무리뉴 감독 체제 하에서 모든 경기를 승리하며 뛰어난 경기력을 입증하는 놀라운 한 달을 보냈다. 10월 모든 경기에서 승리했다. 바르셀로나를 상대로 거둔 승리는 레알 마드리드의 완벽한 10월을 장식하는 경기였다. 이번 수상은 조세 무리뉴 감독이 이번 시즌 이 부문에서 처음으로 받은 상이다. 그는 펠레그리노 마타라소, 디에고 시메오네를 제치고 최종 1위를 차지했다'고 전했다.

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사진=라리가 SNS 캡처

앞서 3명의 감독이 10월 이달의 감독상 후보에 올랐다. 무리뉴와 시메오네, 펠리그리노였다. 무리뉴의 레알 또한 강력했지만, 시메오네의 아틀레티코 마드리드도 성적에서 밀리는 수준은 아니었다. 아틀레티코는 10월 4경기에서 모두 승리했다. 레알 또한 비야레알을 1대0으로, 세비야를 4대1로, FC바르셀로나를 2대1로 제압했다. 리그 선두인 바르셀로나를 잡아낸 성과를 더 인정받은 것으로 보인다.

무리뉴 감독은 이번 이달의 감독상 수상이 스페인 무대 복귀 후 첫 수상이다. 본격적인 무리뉴의 귀환을 알린 셈이다. 무리뉴의 최전성기 중 하나로 꼽히는 시절이 바로 레알 마드리드 시절이다. 크리스티아누 호날두를 중심으로 한 레알을 지도하며 유럽을 놀라게 했다. 이미 포르투, 첼시 등에서 자신의 탁월한 면모를 뽐낸 무리뉴였기에 레알에서도 뛰어난 성과를 거뒀다. 레알을 이끌며 바르셀로나와 대립해 라리가의 2010년대를 호령했다. 무리뉴는 레알에서의 기간이 길지 않았지만, 팀을 바꿔놓았다는 평가가 적지 않다.

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이후 무리뉴는 맨유, 첼시, 토트넘, AS로마 등 여러 팀을 옮겨다녔고, 최근 유럽 5대 리그 밖으로 떠나기도 했다. 페네르바체와 벤피카를 이끌었다. 감독 경력이 꺾였다고 평가받는 시점에서 레알의 러브콜이 도착하며, 다시 기회를 잡게 됐다. 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르 등 스타들이 가득한 레알에서 무리뉴의 지도력이 다시 발휘될 수 있을지에 의문도 있었으나, 성적으로 증명하며 이달의 감독상 수상까지 성공했다.

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다시 레알에 돌아온 무리뉴는 여전히 화제의 중심이기도 하다. 각종 행동으로 관심을 끌고 있다. 아틀레티코와의 마드리드 더비 당시에는 판정에 불만을 갖고 이강인의 태클 장면을 저격하기도 했다. 직접 이강인의 반칙 장면을 프린트해 기자회견에 등장해 퇴장을 주장하며 불만을 쏟아냈었다. 화제성에 어울리는 성적까지 갖추며, 다른 팀들을 긴장시키고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com