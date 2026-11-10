[오피셜]충격 '공식발표' 등장, '손흥민 절친' 케인 발롱도르 받았는데...FIFPRO 베스트11 제외, 메시-홀란-음바페-야말 선정

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사진=FIFPRO 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]충격적인 '월드 베스트11'이 등장했다. 발롱도르를 수상한 케인이 빠졌다.

국제축구선수협회(FIFPRO)는 9일(한국시각) '2026년 FIFPRO 월드 베스트11 수상자를 공개한다'라며 명단을 공식 발표했다.

앞서 3일 FIFPRO는 홈페이지를 통해 '2026년 월드 베스트 11'의 남녀 최종 후보 명단 각 26명을 발표했다. 후보 명단은 총 75개국 2만 6천317명(남자부 73개국 1만 9천806명·여자부 64개국 6천511명)의 프로 선수들이 참여한 직접 투표로 결정됐다. 남자 선수는 2025년 8월 4일부터 2026년 7월 19일까지의 활약을 기준(30경기 이상 출전)으로 삼았고, 여자 후보는 2025년 8월 4일부터 2026년 8월 16일까지 활약(20경기 이상 출전)을 기준으로 뽑혔다.

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'월드 베스트 11'은 투표에서 가장 많은 표를 받은 골키퍼 1명, 수비수 3명, 미드필더 3명, 공격수 3명이 먼저 선정되고, 이들 다음으로 많은 표를 받은 필드 플레이어가 나머지 한자리를 채운다. 이번 후보 명단에도 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 후보로 오르며 모두를 놀라게 했다.

공격진 경쟁은 후보 등장부터 치열할 것이라 점쳐졌다. 메시, 호날두와 더불어 엘링 홀란(맨체스터 시티), 해리 케인, 마이클 올리세(이상 바이에른 뮌헨), 흐비차 크바라츠헬리아(파리 생제르맹), 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)이 명단에 오르며 경쟁을 예고했다.

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다만 당연하게 이름을 올릴 것이라 여겨졌던 후보는 케인이었다. 지난 시즌 소속팀에서 56경기에서 64골8도움을 기록했고, 잉글랜드 대표팀과 함께 2026년 북중미월드컵 4강에도 올랐다. 2026년 한 해에만 소속팀과 국가대표팀에서 총 73골 8도움을 폭발하는 압도적인 활약을 바탕으로 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나), 리오넬 메시(인터 마이애미) 등을 따돌리고 세계 최고의 축구 선수에게 주어지는 상, 발롱도르를 수상하는 영예를 안았다.

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하지만 이번 최종 명단에 케인은 없었다. 케인 대신 이름을 올린 홀란, 메시, 야말, 음바페 모두 세계적인 공격수지만, 활약이 기준이 되는 시기에 케인이 보여준 압도적인 퍼포먼스를 고려하면 밀리는 것이 사실이다. 더욱이 홀란의 경우 지난 시즌 리그와 유럽챔피언스리그 활약이나 우승 등도 아쉬웠다. 그럼에도 케인을 밀어내고 자리를 차지했다. 세계 최고의 선수로 선정된 케인이 이번 명단에 이름을 올리지 못하며, 월드 베스트11 선정에 대한 팬들의 의구심만 더 커지게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com