'공신력 끝판왕' BBC, 맨유 캐릭 감독 경질 전망…'손흥민 스승' 포체티노 차기 사령탑 급부상, 옵션 가능

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]대충격이다. 마이클 캐릭 맨유 감독이 대행 꼬리표를 뗀 첫 시즌, 개막 후 3개월 만에 경질될 것으로 보인다.

공신력 '끝판왕'인 영국의 'BBC'가 10일(이하 한국시각) 캐릭 감독의 경질을 예상했다. 'BBC'는 '맨유가 캐릭 감독을 경질할 가능성이 점점 더 높아지고 있다. 구단은 10월 25일 본머스와의 홈 경기에서 0대3으로 패배한 후에도 캐릭을 유임하기로 결정했으며, 이번 A매치 휴식기 동안 상황을 재평가할 예정'이라며 '우리는 여러 소식통을 인용해 이사회가 해당 절차를 계속 진행할 것이며, 캐릭의 미래에 대한 최종 결정은 아직 내려지지 않았다고 보도했다. 하지만 최고 경영자인 오마르 베라다와 풋볼 디렉터인 제이슨 윌콕스가 소수 지분 소유주인 짐 랫클리프와 글레이저 가문에 캐릭 감독의 해임을 권고할 것이라는 예상이 점점 커지고 있다'고 전했다.

맨유는 9일 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드에서 난타전 끝에 애스턴 빌라와 극적으로 4대4 무승부를 기록했다. 하지만 현재의 위치는 강등권인 18위다. 40년 만의 최악의 리그 출발이다.

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프리미어리그 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)으로 승점 8점에 그쳤다. 맨유는 4일 AS로마와의 유럽챔피언스리그에서 3대2 역전승을 거두며 9경기 연속 무승(3무6패) 사슬을 끊었다. 10경기 만에 승리했다. 하지만 EPL에서 기세를 이어가지 못했다.

맨유 레전드인 캐릭 감독은 올해 1월 '소방수'로 사령탑에 올랐다. 급한 불을 진화했다. 맨유를 3위에 올려놓았고, 5월 정식 감독 계약에 성공했다. 하지만 새 시즌 그는 추락했다.

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캐릭을 대체할 사령탑도 후보도 이미 나왔다. 'BBC'는 맨유가 지난달 이미 에디 하우 전 뉴캐슬 감독과 율리안 나겔스만 전 독일대표팀 감독과 접촉했다고 전했다.

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또 첼시와 토트넘 사령탑을 역임한 안토니오 콘테 감독과 현재 미국대표팀 지휘봉을 잡고 있는 마우리시오 포체티노 감독도 하마평에 올랐다. 둘은 손흥민의 토트넘 시절 스승이다. 'BBC'는 '여러 소식통에 따르면 포체티노 역시 올드 트래포드로의 이적에 긍정적인 반응을 보였다'고 보도했다.

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포체티노 감독은 지난 8월 미국축구협회와 계약을 연장했다. 하지만 이 계약에는 특정 고위직을 맡는다면 팀을 떠날 수 있는 옵션이 포함돼 있는 것으로 알려졌다. 다만 미국은 A매치 기간인 14일과 18일 아이티와 북중미축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 플레이오프 2경기를 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com