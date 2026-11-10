"충격" '손흥민 스승' 결국 돌고돌아 맨유 합류 가능성…마이클 캐릭 경질 임박→마우리시오 포체티노 EPL 복귀 추측

FILE PHOTO: Sep 26, 2026; Orlando, Miami, USA; United States head coach Mauricio Pochettino talks to media after beating Peru in an international friendly at Inter.co Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo

epa13363642 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 김가을 기자]돌고돌아 결국 마우리시오 포체티노 감독인 것일까. 맨유(잉글랜드)의 시간이 빠르게 흐르고 있다.

영국 언론 '더선'은 10일(이하 한국시각) '마이클 캐릭 맨유 감독의 경질이 임박한 상황이다. 포체티노 감독이 맨유를 통해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀 가능성을 열어두고 있다. 맨유는 캐릭 감독 경질을 앞둔 상황에서 포체티노 감독은 관련 제의를 들어볼 의향이 있다'고 보도했다.

epa13363602 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

맨유는 2026~2027시즌 EPL 개막 10경기에서 1승5무4패(승점 8)를 기록했다. 20개 팀 가운데 18위에 머물러 있다. 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈에서도 2승2패(승점 6)를 기록하며 17위에 자리하고 있다.

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'더선'은 '맨유는 포체티노 감독이 파리생제르맹(PSG)을 이끌던 시절 영입을 타진한 바 있다. 하지만 2022년에는 에릭 텐 하흐 감독과 경쟁 끝에 포체티노 감독이 밀려났다. 이후 포체티노 감독은 첼시 감독으로 부임했지만, 구단 수뇌부와의 갈등으로 한 시즌 만에 팀을 떠났다. 이제 포체티노 감독은 맨유가 감독직을 제안한다면 도전을 받아들일 수도 있을 것으로 보인다. 현재 맨유는 11월 A매치 휴식기 동안 결단을 내릴 준비를 마친 것으로 알려졌다'고 했다.

ORLANDO, FLORIDA - SEPTEMBER 26: Mauricio Pochettino, Head Coach of United States, celebrates after the team's third goal scored by Julian Hall #19 (not in frame) during the International Friendly match between United States and Peru at Inter.co Stadium on September 26, 2026 in Orlando, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

포체티노 감독은 에스파뇰(스페인), 사우스햄튼, 토트넘(이상 잉글랜드), PSG, 첼시 등을 거쳐 2024년 미국 축구대표팀의 지휘봉을 잡았다. 그는 2026년 북중미월드컵에서 미국을 16강으로 이끌었다. 이후 4년 재계약을 했다. 다만, 그는 여전히 EPL 복귀를 원하고 있다. 포체티노 감독은 "현재는 미국과 4년을 함께할 계획이지만, 계약은 언제든 해지할 수 있다. '여기서 그만두자'고 합의하면 그것으로 끝나는 것이다. 4년 계약이라 하더라도 상황은 다를 수 있다. (미국 축구협회가) 만족하지 못한다면 경질할 수도 있고, 반대로 '우리가 생각했던 방향과 다르다'고 말하며 떠날 수도 있는 일"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com