'이강인 포함 18명 이탈' ATM 또 대형악재! '훈련 정상진행 불가' 긴급 수혈…시메오네 한숨 깊어진다

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[스포츠조선 박상경 기자] 아틀레티코 마드리드(이하 ATM) 디에고 시메오네 감독의 고민이 깊어지고 있다.

스페인 아스는 10일(한국시각) 'A매치 주간 18명의 선수가 대표팀에 차출된 시메오네 감독이 1군 훈련에 C팀 및 유소년팀 선수들을 대거 불렀다'고 전했다. 대표팀에 차출되지 않은 로뱅 르노르망, 마르코스 요렌테, 코케, 조니 카르도주, 다니 마르티네스, 아르나우 오르티스, 크리스티안 로메로 등 7명 만으로 정상적인 훈련 진행이 불가능하기 때문에 나머지 자리를 C팀과 유스로 채우는 것이다.

ATM은 대표팀에 선수들을 많이 내주기로 유명한 팀이다. 스페인-아르헨티나 간 2026 북중미월드컵에는 양팀 총 10명의 선수가 ATM 소속이었을 정도였다. 하지만 이제 이보다 많은 수의 선수가 대표팀으로 향하고 있다.

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올해 ATM 유니폼을 입은 이강인을 비롯해 얀 오블락(슬로베니아), 다비드 한츠코(슬로바키아), 오베드 바르가스(멕시코), 모르텐 히울만(덴마크), 아데몰라 루크먼(나이지리아), 알렉산데르 쇠를로트(노르웨이), 조너선 데이비드(캐나다)가 각각 조국의 부름을 받았다. 알렉스 바에나, 알레한드로 그리말도, 마르크 푸빌, 파블로 바리오스가 스페인 대표팀에 차출됐고, 아르헨티나 대표팀에는 훌리안 알바레스와 줄리아노 시메오네, 후안 무소가 합류한다. 여기에 스페인 21세 이하(U-21) 대표팀으로 향하는 멘도사와 에스키벨, 스페인 17세 이하(U-17) 대표팀의 호르헤 도밍게스까지 포함하면 18명이다.

아틀레티코는 최근 일주일 동안 안방에서 2연패 했다. 4일 유럽챔피언스리그에서 바이에른 뮌헨에 0대2로 패했고, 9일 프리메라리가에서는 바르셀로나에 1대2로 역전패했다. 결정력 부재, 수비 집중력 저하 등이 지적됐다. 이 와중에 찾아온 A매치 휴식기는 ATM이 한숨을 돌릴 수 있는 계기이자, 시메오네 감독이 전술과 선수 조합을 재점검할 수 있는 기회였다. 그러나 1군 선수들이 대거 대표팀으로 향하면서 제대로 훈련조차 진행할 수 없는 상황이 됐다.

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대표팀을 다녀온 선수들의 관리도 문제다. 카타르 도하에서 사우디아라비아(13일), 카타르(17일)와 2연전을 치르는 이강인은 23일 헤타페와 라리가 원정 경기를 치러야 한다. 나머지 선수들도 A매치 및 장거리 이동으로 인한 피로 누적이 불가피하다. 아스는 '지난 달 A매치 기간 대표팀에 차출된 ATM 선수 17명의 총 출전시간은 3050분'이라고 소개했다. 이래저래 고민이 클 수밖에 없는 시메오네 감독이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com