'국대 은퇴 논란' 김민재 이게 무슨 날벼락? 단독 보도, '축구 역사상 최악의 실수' GK와 갑자기 한솥밥? "뮌헨 최종 영입 후보"

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[스포츠조선 김대식 기자] 김민재가 쉽지 않은 파트너를 만나게 될 수 있다.

바이에른 뮌헨이 차기 골키퍼 후보로 '실수의 아이콘' 로리스 카리우스를 검토 중이라는 보도가 나왔다. 김민재와 한솥밥을 먹을 가능성이 거론되면서 바이에른 뒷문의 안정감을 둘러싼 우려도 커지고 있다.

독일 스카이 스포츠의 플로리안 플레텐베르크 기자는 10일(한국시각) 단독 보도를 통해 "카리우스 역시 그의 경험과 경기력 덕분에 이제 바이에른 뮌헨의 최종 후보 명단에 이름을 올렸다. 33세의 이 골키퍼는 바이에른이 찾고 있는 프로필에도 부합한다"고 전했다.

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이어 "그와 샬케 04와의 계약은 2028년에 만료된다. (영입 여부는) 샬케가 잔류를 이뤄낼 수 있느냐에 따라 많은 것이 달라질 것"이라고 덧붙였다. 영입 여부가 샬케의 잔류 성공 여부에 달려 있다는 뜻이다.

카리우스는 풍부한 경험을 갖춘 베테랑 골키퍼지만, 결정적인 순간마다 나오는 큰 실수로 안정감이 떨어진다는 평가를 받아왔다. 특히 리버풀 소속이던 레알 마드리드와의 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 범한 어처구니없는 실수는 축구 역사상 최악의 장면 중 하나로 남아 있다.

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당시 쏟아진 거센 비난 속에 리버풀을 떠난 그는 베식타시, 우니온 베를린, 뉴캐슬 유나이티드를 거치며 재기에 성공했다. 2025년부터는 샬케 유니폼을 입고 팀의 승격에 일조하면서 믿음직한 주전으로 다시 도약했다.

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다만 실력과 별개로 어이없는 실수는 여전하다. 하루 전 열린 호펜하임과의 독일 분데스리가 경기에서는 전반 10분 후방 빌드업 과정에서 상대 공격수에게 패스를 건넸고, 공이 공격수의 발에 맞고 그대로 골문 안으로 들어가며 팀 패배의 빌미를 제공했다. 바이에른이 경험을 택할지, 불안 요소를 감수할지는 샬케의 잔류 여부와 함께 향후 이적시장에서 가려질 전망이다.

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한편 바이에른은 마누엘 노이어가 부상으로 2026년 복귀가 어려워지면서 골키퍼를 찾고 있는 것으로 보인다. 요나스 우르비히라는 걸출한 유망주가 있지만 아직은 100% 신뢰하지 못하는 모양이다. 우르히비히가 출전할 경우, 백업 골키퍼가 없기 때문에 카리우스를 벤치에 앉히는 방향을 고려할 수도 있다.