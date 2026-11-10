"10경기 단1승...맨유 결국 캐릭 경질 수순?" 리그 18위 최악의 출발, B피셜 '경질론 다시 급부상'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]맨유의 분위기가 마이클 캐릭 감독 경질 쪽으로 급격하게 기울고 있다.

BBC 스포츠는 10일(한국시각) 복수의 소식통을 인용해 맨유 구단 수뇌부가 캐릭 감독의 거취를 재검토하고 있으며, 올레 군나르 솔샤르 감독 체제 이후 팀을 이끌어온 캐릭 감독의 경질을 권고할 가능성이 커지고 있다고 보도했다.

맨유는 지난달 25일 본머스와의 홈 경기에서 0대3으로 패한 뒤 캐릭 감독에게 한 차례 더 기회를 주기로 했었다. 11월 A매치 휴식기를 통해 팀의 상황을 재평가하겠다는 방침이었다. BBC 스포츠는 구단 이사회가 당초 정한 재평가 절차를 유지하고 있으며, 캐릭 감독의 거취에 대해 최종 결정은 내려지지 않았다고 전했다.

Advertisement

그러나 오마르 베라다 최고경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 디렉터가 공동 구단주 짐 랫클리프 경과 글레이저 가문에게 캐릭 감독 경질을 권고할 것이라는 전망이 커지고 있다.

8일 애스턴 빌라와의 경기에서 4대4로 비긴 맨유는 리그 18위에 머물고 있다. 40년 만에 최악의 리그 출발이라는 불명예다.

Advertisement

맨유는 이미 캐릭 감독의 후임 후보군을 물색해왔다. BBC 스포츠는 지난달 구단이 에디 하우 전 뉴캐슬 감독과 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독의 의중을 타진했다고 보도한 바 있다. 안토니오 콘테 전 첼시 감독도 맨유 사령탑에 관심을 보이고 있다는 설이다. 마우리시오 포체티노 전 토트넘 감독 역시 맨유행에 열려 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

다만 포체티노 감독은 지난 8월 미국 대표팀 감독 계약을 연장했다. 계약서엔 일부 빅클럽의 제안을 받을 경우 팀을 떠날 수 있다는 조항이 포함된 것으로 전해졌다. 미국 대표팀은 14일과 18일 아이티와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 플레이오프를 치른다.

Advertisement

애스턴빌라전 무승부가 경질설에 다시 불을 붙였다. 맨유가 캐릭 감독에게 시간을 더 주기로 한 이후 치른 세 번째 경기. 이 기간 맨유는 1승1무1패를 기록했다. 두 차례나 두 골 차 열세를 뒤집는 투지를 보여줬지만, 수비 불안으로 잇달아 실점하는 문제도 드러냈다.

맨유 이사회는 본머스전 패배 직후 캐릭 감독 경질을 검토했지만 캐릭 감독과 선수단 모두 팀의 반등을 증명할 기회를 얻을 자격이 있다고 판단했다. 11월 A매치 휴식기가 시즌 초반의 부진을 제대로 평가할 적기라는 계산도 작용했다.

Advertisement

하지만 성적표는 참담했다. 맨유는 프리미어리그 10경기에서 단 1승에 그쳤다. 1986~1987시즌 이후 1부리그 최악의 출발이다. 승점 1점 차로 최하위 크리스털 팰리스에 앞선 18위. 올 시즌 프리미어리그에서 맨유보다 많은 19실점을 기록한 팀은 크리스털 팰리스와 입스위치뿐이다.

불과 몇 달 전만 해도 가능성을 인정받았던 캐릭 감독 체제가 이처럼 빠르게 흔들릴 줄은 예상치 못했다. BBC는 '시즌 개막을 앞둔 48시간이 결정적이었다'고 돌아봤다. 벤저민 세슈코가 정강이 부상에서 회복 중이던 상황에서 아마드 디알로마저 발목을 다쳐 7주간 전력에서 이탈했다. 캐릭 감독은 공격진의 핵심 대안을 잃었고, 브라이언 음뵈모를 오른쪽 측면에 배치해야 했다. 마테우스 쿠냐를 기용했지만, 자주 내려와 공을 받는 쿠냐의 움직임은 주장 브루노 페르난데스가 활동하는 공간과 겹치며 공격 효율성이 떨어졌다.

맨유는 오랜만에 1부리그에 복귀한 헐시티와의 개막전부터 상대의 강한 피지컬에 제대로 대응하지 못했다. 경기 후 전 노르웨이 대표팀 공격수 얀 오게 피요르토프트가 노르딕 방송 비아플레이 인터뷰에서 맨유의 투지가 부족했다고 지적했지만 캐릭 감독은 이를 '터무니없는 주장'이라고 일축하며 "한 경기일 뿐"이라고 강조했었다.

Advertisement

그러나 이후에도 부진은 이어졌다. 맨유는 또 다른 승격팀 입스위치에 고전했다. 마르셀리노 누녜스의 실책 덕분에 겨우 동점골을 터뜨렸다. 5대2로 승리한 것이 올 시즌 유일한 리그 1승이다. 에버턴전에서도 맨유는 두 차례 리드를 잡고도 승리를 놓쳤다. 경기 종료 2분 전 교체 투입된 세슈코가 골을 넣었지만, 추가시간 에인슬리 메이틀랜드나일스에게 중거리포를 허용하며 무승부에 그쳤다. 캐릭 감독은 시즌 초반의 부진에 어떻게 대응할 것이냐는 질문에 "그렇게 나쁘지는 않았다"고 반박했지만, 이후 상황은 더욱 악화했다.

맨유는 경기 체력과 활동량 문제를 거듭 노출했다. 전반에 상대가 10명으로 줄어든 맨시티전, 수적 우위에도 불구하고 고전했고, 엘링 홀란의 득점 과정에서 심판 판정 논란까지 불거졌다. 하워드 웹 심판위원장이 오심을 인정했지만, 맨유의 경기력 부진까지 가리진 못했다.

브라이턴과의 카라바오컵 경기에서는 전반 10분 만에 2골을 넣고도 후반 4분 사이 두 골을 내주며 역전패했다. 캐릭 감독의 임시 지휘 체제 당시 팀이 누렸던 행운은 더 이상 따라주지 않았고, 코칭스태프도 해법을 찾지 못했다. 풀럼전에서는 쿠냐가 추가시간 극적인 동점골을 터뜨렸지만, 캐릭 감독은 이를 반등의 계기로 삼지 못했다. A매치 휴식기 직후 열린 토트넘전에서도 경기 종료 직전 동점골을 내줬다. 부진에 빠진 10명의 토트넘과 비겼다. 선수단 내부의 불만도 표면화했다. 풀럼전 자책골을 기록했던 리산드로 마르티네스는 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 경기에서 0대2로 패한 뒤 맨유의 여름 이적시장 영입 정책을 비판했다. 기술 디렉터인 윌콕스에게 책임을 돌리는 발언은 논란이 됐다. 세슈코와 왼쪽 풀백 루크 쇼가 부상으로 이탈했고, 마커스 래시포드도 이후 경기에 나서지 못했다. 왼쪽 풀백 자리에는 다섯 명의 선수가 차례로 기용되는 등 수비진의 불안정한 운영이 이어졌다.

아틀레티코전에서 경기 시작 1분 만에 실점한 맨유는 코모와의 경기에서도 전반 2분 만에 골을 내줬다. 결국 유럽챔피언스리그에서 1대4로 완패했다. 경기 후 페르난데스까지 캐릭 감독의 전술을 공개적으로 비판했다. 맨유는 본머스전과 첼시전에서 페르난데스를 제외하는 등 선수 기용에서도 혼선을 드러냈다. 페르난데스는 첼시전에서 주장 완장을 차고 복귀했지만, 맨유는 두 경기 모두 패했다. 올 시즌 모든 대회를 통틀어 15경기에서 단 3승에 그친 맨유는 프리미어리그 18위까지 추락했다. 결국 모든 부진의 책임은 사령탑 캐릭 감독이 감당할 수밖에 없는 벼랑끝 상황이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com