'하늘의 별' 된 후에야 스페인 국가대표가 된 30세의 비극, '월드컵 챔피언' A매치 첫 훈련에 앞서 '유니폼→꽃다발→묵념' 추모

사진캡처=더선

EPA 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]결국 '하늘의 별'이 된 후에야 스페인 국가대표 유니폼에 자신의 이름이 새겨졌다.

스페인 국가대표팀이 경기 도중 치명적인 충돌로 유명을 달리한 헤수스 데 미겔을 추모했다. 영국의 '더선'은 10일(이하 한국시각) '스페인 대표팀은 A매치 기간 첫 훈련 직전 경기장에서 비극적으로 사망한 테네리페의 스타 데 미겔을 추모하며 애도의 뜻을 전했다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵 챔피언인 스페인은 13일 체코, 16일 잉글랜드와 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 3조 5, 6차전을 치른다. 2연전을 앞둔 선수들은 스페인 마드리드에서 담금질에 들어갔다.

Advertisement

첫 훈련에 앞서 데 미겔을 먼저 초대했다. 우나이 시몬(빌바오)과 페란 토레스(파르생제르맹)는 루이스 데 라 푸엔테 감독과 함께 훈련장 센터서클에 데 미겔의 이름과 배번 9번이 새겨진 스페인 국가대표 유니폼과 꽃다발을 놓았다. 그리고 선수들은 둥근 원에 선 후 1분간 묵념했다.

데 미겔은 2일 FC안도라와의 스페인 2부 리그 경기 도중 공을 걷어내기 위해 달려 나온 상대 골키퍼 헤수스 오워노와 부딪혔다. 그는 충돌 후 의식을 잃었다.

Advertisement

병원으로 향하던 구급차 안에서 심정지를 일으켰고 심폐소생술을 받았다. 그는 안타깝게도 하루 뒤 30세의 나이에 숨을 거뒀다.

Advertisement

로이터 연합뉴스

EPA 연합뉴스

스페인 출신인 데 미겔의 꿈은 국가대표였다. 그러나 하부리그에서 줄곧 선수 생활을 한 그는 국가대표와는 거리가 멀었다.

Advertisement

축구장 사망 사고에 전 세계 애도가 쏟아졌다. 스페인축구협회는 데 미겔을 추모하기 위해 3일 열릴 예정이던 모든 스페인 프로축구 일정을 중단했다.

조제 무리뉴 레알 마드리드 감독은 "일반적인 세상에도 매우 충격적인 일인데, 매일 경기장에서 경쟁하는 우리 같은 사람들에게, 축구계에는 어떨지 상상해 보라"면서 "힘들고 슬픈 일이다. 당연히 우리의 모든 언어와 마음은 세상을 떠난 선수의 가족과 친구들에게 향하고 있으며, 이번 상황에 연루된 상대 선수(오워노)에게도 지금이 매우 힘든 순간일 것이라 생각한다. 모두에게 슬픈 일"이라고 말했다.

Advertisement

포르투갈 출신의 크리스티아누 호날두도 "비극이다. 말이 나오지 않는다. 유가족에게 큰 힘이 되길 바란다. 고인의 명복을 빈다"고 했다. 아틀레티코 마드리드의 이강인도 추모 행렬에 동참했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com