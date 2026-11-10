대충격 '韓 GOAT' 손흥민도 레알 마드리드 실패했는데...일본 차세대 슈퍼스타, 레알행 이적설 폭발 "쿠르투아 후계자, 아스널-맨시티-리버풀도 관심"

사진=Villa Till I Die

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민도 가지 못한 레알 마드리드의 레이더에 일본 국가대표 골키퍼가 포착됐다.

영국 매체 트리뷰나는 9일(한국시간) '레알 마드리드가 장기적인 골키퍼 구상을 시작하면서 아스톤 빌라의 스즈키 자이온을 주시하고 있으며, 여러 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단도 그에게 관심을 보이고 있다'고 전했다. 아시아 선수가 세계 최고 명문의 골문을 지킬 후보로 거론된다는 점에서 눈길을 끈다.

매체는 '티보 쿠르투아가 2028년까지 계약을 연장할 것으로 예상되지만, 마드리드 스포츠 경영진은 향후 시즌을 대비한 옵션을 탐색 중이며 24세의 일본 국가대표 골키퍼를 잠재적 영입 타깃으로 점찍었다'고 설명했다. 현 주전 골키퍼의 계약 연장이 유력한 가운데서도 미래를 준비하는 과정에서 스즈키의 이름이 올랐다는 의미다.

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경쟁자도 만만치 않다. 트리뷰나는 영국 매체 팀토크의 보도를 인용해 '빌라에서 인상적인 시즌 출발을 보인 스즈키의 활약상을 아스널, 맨체스터 시티, 리버풀도 예의주시하고 있다'고 덧붙였다. 레알뿐 아니라 EPL의 강호들까지 가세한 상황이다.

로이터연합뉴스

구단별 사정도 언급됐다. 매체는 '리버풀의 관심은 이번 시즌을 끝으로 이적할 가능성이 있는 알리송 베케르의 미래를 둘러싼 불확실성과 연관되어 있는 것으로 알려졌다'고 전했다. 이어 '아스널은 다비드 라야가 은퇴 전 스페인 무대에서 뛰고 싶다는 야망을 품고 있는 것으로 알려짐에 따라 대안을 고려하고 있다'고 밝혔다.

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다만 스즈키 영입은 쉽지 않을 전망이다. 트리뷰나는 '스즈키의 서명을 받아내는 것은 간단치 않을 전망'이라며 '이 골키퍼는 아스톤 빌라와 2031년까지 계약되어 있어, 우나이 에메리 감독이 이끄는 빌라는 지난 여름 그를 영입할 때 투자했던 3000만유로(약 480억원) 이상의 이적료를 요구할 것으로 예상된다'고 보도했다.

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AFP연합뉴스

스즈키가 이번 시즌 인상적인 출발을 보이며 유럽 빅클럽들의 시선을 사로잡은 가운데, 손흥민도 밟지 못한 레알 마드리드 입성이 현실이 될지, 아니면 EPL경쟁 구단의 품에 안길지 관심이 쏠린다.

이번 시즌 빌라 유니폼을 입은 스즈키는 시즌 초반 매우 좋은 활약을 보여주면서 극찬을 받았지만 최근 풀럼, 맨체스터 유나이티드전에서 어처구니없는 실수로 다시 평가를 받고 있는 중이다.