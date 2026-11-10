[오피셜]'韓 국가대표 유망주' 김민수 날벼락, 부상으로 김은중호 OUT '선수 보호 차원'→'김결 대체 발탁'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

AP연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'초신성' 김민수(레인저스)가 부상으로 낙마했다.

대한축구협회는 10일 '김민수가 부상으로 선수 보호 차원에서 소집 제외를 결정했다. 김결(수원 삼성)을 대체 발탁한다'고 공식 발표했다.

김은중 감독이 이끄는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀이 멕시코 U-21 대표팀은 11월 A매치 윈도우를 활용해 멕시코와 두 차례 친선경기를 치른다. 14일 오후 4시 천안의 코리아풋볼파크에서 멕시코와 비공개로 1차전을 치른다. 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 '하나은행 초청 U-21 축구국가대표팀 친선경기'로 2차전을 갖는다.

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뜨거운 관심이 모아진다. 이는 김은중 감독 부임 후 국내 팬들 앞에서 치르는 첫 경기이기 때문이다. 여기에 A대표팀 데뷔전도 치른 '해외파' 김민수가 합류해 기대감을 모았다.

김민수는 올 시즌을 앞두고 레인저스에 합류했다. 현지 언론에 따르면 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로를 투자했다. 이는 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 데릭 매킨스 레인저스 감독은 "김민수는 뛰어난 재능과 기술, 강인한 에너지를 갖췄다. 무엇보다 발전하고자 하는 의지가 강하다"고 기대감을 드러냈다. 김민수는 레인저스에서 등번호 '10번'을 부여받았다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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그는 올 시즌 벌써 12경기에 출전했다. 리그에서는 단 한 경기를 제외하면 모두 선발 출전, 출전 시간만 벌써 725분에 달한다. 확실한 주전급 선수로서 대우받고 있다. 아직 공격 포인트는 기록하지 못했지만, 영국에선 극찬을 받고 있다. 영국의 '데일리메일'은 '김민수가 지난여름 거액의 이적료로 레인저스에 합류한 후 보여준 기록은 감독이라면 누구나 자신이 속은 것이 아닌지 의심하게 만들 정도다. 12경기에서 0골, 0도움, 누가 봐도 형편없는 성적이다. 하지만 매키니스 감독은 왜 이런 것을 조금도 신경 쓰지 않을까. 간단히 말하자면, 그는 예리한 눈을 가졌다. 누구라도 김민수가 레인저스 공격의 핵심이라는 걸 알 수 있다. 수치가 뒷받침되지 않더라도 말이다'고 평가했다.

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김민수는 소속팀에서의 활약을 앞세워 A대표팀, 이번엔 김은중호에 합류했지만 부상으로 아쉽게 이탈하게 됐다. 한국 U-21 대표팀은 2028년 열리는 LA올림픽을 준비한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com