'손흥민 절친' 케인이 사라졌다? 논란의 FIFPRO 월드베스트 오피셜 발표, 발롱도르 수상자 미선정 최초의 사례…홀란에 0.8%로 밀려

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출처=FIFPRO

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[스포츠조선 윤진만 기자]현존 세계 최고의 선수가 세계 올스타에 제외되는 충격을 안았다.

발롱도르를 수상한 '손흥민 절친' 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 9일(한국시각) 국제축구선수협회(FIFPRO)가 발표한 '2026년 FIFPRO 월드 베스트11'에 이름을 올리지 못했다. FIFPRO 올스타는 전세계 1만9806명의 프로 선수들의 투표로 선정됐다.

전체 공격수 투표에서 27.6%의 득표율을 얻은 케인은 엘링 홀란(맨시티·28.4%)에 불과 0.8% 차이로 밀렸다. 2026년 한 해에만 소속팀과 국가대표팀에서 총 73골 8도움을 폭발하는 압도적인 활약으론 '동료 선수'들의 마음을 얻진 못했다. 케인이 빠진 공격수 4인엔 리오넬 메시(인터 마이애미), 홀란, 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)이 자리했다. 2007년 처음 월드 베스트에 뽑힌 메시는 19년이 지난 지금도 세계 올스타에 뽑히는 기염을 토했다.

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'스카이스포츠' 등에 따르면, 2005년 FIFPRO 첫 발표 이래 발롱도르 수상자가 올해의 팀에 뽑히지 못한 건 이번이 처음이다. 스포츠 방송 'ESPN'은 "정말 말도 안 된다"라는 반응을 보였다.

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음바페가 필드 플레이어 후보 중 가장 높은 46%의 득표율을 얻었다. 케인과 함께 26인 후보에 오른 공격수 크리스티아누 호날두(알 나스르)는 13.2%, 마이클 올리세(뮌헨)는 15.6%에 그쳤다.

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케인은 지난달, 발롱도르 시상식에서 생애 처음으로 황금공을 높이 들어올렸다. 2001년 마이클 오언 이후 잉글랜드 선수로는 처음이자 역사상 다섯번째다. 그는 "꿈에나 상상할 법한 일"이었다고 감격 소감을 남겼다.

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케인의 잉글랜드 국가대표팀 동료인 주드 벨링엄(레알 마드리드)은 로드리(바르셀로나), 비티냐(파리생제르맹)와 함께 미드필더진에 이름을 올렸다.

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아슈라프 하키미, 누누 멘데스(이상 파리생제르맹), 파우 쿠바르시(바르셀로나)가 스리백을 이뤘고, 다비드 라야(아스널)가 최고의 골키퍼로 인정받았다. 야말과 쿠바르시는 십대의 나이에 세계 최정상 선수들과 어깨를 나란히 했다.

FIFPRO 월드11 투표는 지난해 8월4일부터 2026년 북중미월드컵 결승전 당일인 지난 7월19일까지 활약을 기준으로 진행됐다. 즉, 월드컵 퍼포먼스가 투표에 결정적인 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 우승팀 스페인 출신이 4명이 뽑힌 이유. 메시도 역대 월드컵 최다골 기록을 경신하는 등 감동적인 '라스트 댄스'를 췄다. 케인도 월드컵 7경기에서 6골을 몰아치며 1966년 이후 자체 최고 성적인 3위를 달성했지만, 그것만으론 부족했던 모양이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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