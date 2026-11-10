반 시즌 만에 손흥민 넘고 '올해의 신인상' 수상 유력, 괜히 이강인 아틀레티코 7번 선배 아니네

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[스포츠조선 김대식 기자]앙투안 그리즈만의 첫 시즌은 손흥민의 첫 시즌을 뛰어넘었다.

미국 디 애슬래틱은의 톰 보거트 기자는 10일(한국시각) 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 수상 투표에서 어떤 선수를 택했는지 공개했다. 보거트 기자는 올해의 신인상 선수로 그리즈만을 뽑았다고 밝혔다.

그는 "시즌 중반에 이적해 온 선수가 이 상을 받으려면 매우 특별한 시즌을 보내야 한다. 겨우 플레이오프에 턱걸이한 팀 출신이라면 더욱 그렇다. 하지만 그리즈만은 올랜도 시티에서 특별한 첫 시즌을 보냈다"고 극찬했다.

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이번 여름 이적시장을 통해서 아틀레티코 마드리드를 떠나 올랜도로 향한 그리즈만은 괜히 월드컵 위너가 아니라는 걸 증명했다. 그리즈만은 올랜도에서 MLS를 침공하다시피 맹활약했다. 보거트 기자는 "그리즈만은 18경기에서 14골 8어시스트를 기록하며 시즌을 마쳤다. 그는 리그 역사상 두 번째로 빠르게 공격포인트 20개를 달성한 선수다. 그는 출전한 18경기 중 14경기에서 공격포인트를 기록했으며, 올랜도가 포스트시즌에 진출하기 위해선 그의 활약 하나하나가 절대적으로 필요했다"며 기록을 설명했다.

그리즈만이 압도적인 활약을 해낸 덕분에 올랜도는 완전히 다른 팀이 됐다. 선수 한 명이 팀에 얼마나 많은 영향력을 행사할 수 있는지를 증명한 셈. 올랜도는 이번 여름 그리즈만이 데뷔하기 전까지만 해도 시즌 상반기 경기당 승점이 리그 26위(0.93점)에 불과했으나, 데뷔 이후에는 경기당 승점 6위(1.68점)로 올라갔다. 덕분에 팀 순위는 빠르게 상승해 극적으로 플레이인 토너먼트에 진출할 수 있었다.

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보거트 기자는 "그리즈만은 기대에 부응했을 뿐만 아니라 그 이상을 보여주었으며, 2027년 단축 시즌에는 MLS MVP 자리를 노려볼 만한 후보"라고 덧붙였다. 보거트 기자만 이러한 의견을 가진 게 아니다. 이번 시즌 MLS 올해의 신인상에서 그리즈만 수상은 '정배'다. 다른 경쟁자가 보이지 않을 정도다.

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그리즈만은 지난 시즌 손흥민이 LAFC로 이적하면서 MLS 판도를 바꾼 것 이상의 존재감을 보여줬다. 손흥민도 LAFC 합류 후에 10경기 동안 9골-3도움을 기록하면서 팀을 우승 후보로 재평가받을 수 있도록 만들었다. 실제로 올해의 신인상 후보로 고려됐지만 최종 수상은 아쉽게 불발됐다.