맨유 급반전 속보! '캐릭 감독 경질' 급물살→후임 사령탑 포체티노 포함 3명…당초 예상과 다른 전개 "리버풀전 이전 변화 예상"

사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드 감독의 경질 가능성이 커지고 있다. 11월 A매치 휴식기 이후에도 사령탑을 유지할 것이란 당초 예상이 빗나갔다.

영국 매체 '팀토크'는 '디 애슬레틱의 데이비드 온스테인 기자는 맨유가 캐릭 감독을 경질할 계획이라고 전했다'며 '캐릭의 후임을 맡을 세 명의 후보도 공개했다'고 보도했다.

현재 맨유는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 순위표에서 강등권까지 처져 있다. 이번 시즌 캐릭 감독 체제에서 맨유는 리그 10경기에서 승점 8점을 얻는 데 그쳤다. 맨유는 시즌 초반 카라바오컵에서 탈락했으며, UEFA 챔피언스리그에서는 치른 4경기 중 2경기에서 승리했다.

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온스테인은 이제 맨유가 캐릭을 내보낼 것이라고 주장했다.

그는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "맨유는 캐릭의 직무를 박탈할 의향이 있다"며 "최종 결정이 내려진 것은 아니며 아무것도 확정된 것은 아니라고 밝혔지만, 후임자 물색 작업이 진행됐으며 복수의 소식통은 리버풀과의 경기(23일) 전에 변화가 있을 것으로 예상하고 있다"고 말했다.

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온스테인은 감독 후보 명단에 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독 , 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 그리고 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독이 포함됐다고 설명했다.

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EPA연합뉴스

이는 앞서 유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노가 내놓은 전망과 상반된다.

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최근 로마노는 "캐릭을 둘러싼 분위기는 차분하며, 지금도 마찬가지다"며 "구단이 직면한 모든 문제를 검토하고, 문제의 원인을 파악하며, 해결책을 찾기 위한 논의를 하고 있다"고 전했다. 캐릭이 A매치 휴식기 이후에도 감독직을 유지할 수 있다는 가능성을 내놓은 것이다. 그러나 온스테인의 주장이 사실이라면 맨유 수뇌부가 논의 끝에 감독 교체가 정답이라는 결론에 도달한 것으로 보인다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com