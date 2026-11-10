손흥민 "내 자리 그냥 물려줄 생각 없어" 충격 현실 임박...'韓 국가대표' 양민혁, 초대형 경쟁자에 자리 뺏긴다 "몇 분 만에 인상적인 영향력"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁의 자리를 위협하는 경쟁자가 활약을 인정받고 있다.

영국의 풋볼런던은 9일(한국시각) '루카 윌리엄스-바넷이 다른 토트넘 스타들보다 뛰어난 활약을 펼쳤다'고 보도했다.

풋볼런던은 '윌리엄스-바넷은 지난 주말에 이어 이번 경기에서도 교체 투입되어 인상적인 활약을 펼쳤다. 첫 번째 공격 기회에서 그는 측면 돌파 후 골문 앞까지 크로스를 올리며 좋은 찬스를 만들었다. 유감스럽게도, 데얀 쿨루셉스키에 대한 불편한 대화가 곧 필요할지도 모른다. 윌리엄스-바넷은 단 몇 분 만에 훨씬 더 큰 영향력을 보여줬다. A매치 휴식기 이후 토트넘이 입스위치 타운을 홈에서 맞이하는 경기에서 선발 출전해야 할 것이다'고 평가했다.

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2008년생 유망주인 윌리엄스-바넷은 토트넘이 애지중지 키운 재능이다. 이미 토트넘 유스에서 촉망받는 선수로서 올 시즌 찰튼과의 리그컵 경기에서 토트넘 1군 데뷔전도 치렀다. 윌리엄스-바넷은 최근 3경기 연속 리그 벤치 명단에 포함됐는데, 팰리스전에서 마침내 리그 데뷔전까지 치렀다. 이어진 리즈전에서도 윌리엄스-바넷은 교체로서 그라운드를 누볐다.

짧은 시간이었지만, 2경기 연속 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에 등장한 윌리엄스-바넷은 직선적인 돌파와 날카로운 크로스로 인상적인 모습을 보였다. 스퍼스웹은 '이 경기에서 또 다른 주요 화제는 루카 윌리엄스-바넷이 EPL 데뷔전을 치렀다는 점이다'며 '18세의 나이에도 불구하고 교체 투입 후 인상적인 활약을 펼치며 멋진 모습을 보여줬다. 경기의 중요성에 전혀 주눅 들지 않고 마치 공원에서 뛰노는 어린아이처럼 플레이하며, 왼쪽 측면에서 뛰어난 드리블 능력과 직선적인 돌파력을 선보였다'고 칭찬했다.

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윌리엄스 바넷이 인상적인 경기력을 보이며, 팀을 떠나 성장을 도모하던 양민혁에게는 적신호가 켜졌다. 양민혁은 앞서 8일 벨기에 베스테를로의 헷 카위페에서 열린 2026~2027시즌 벨기에 주필러 리그 스포르팅 샤를루아와의 경기에서 후반 28분 교체 투입됐다. 후반 추가시간 경고를 받는 등 약 17분을 소화했지만 팀의 1대5 대패를 막지 못했다.

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앤트워프전에서 벨기에 무대 데뷔골을 터트렸던 양민혁으로서는 분위기를 이어가지 못하는 점이 아쉬울 수밖에 없다. 리그 4경기에서 모두 교체로 출전했고, 단 한 번도 20분 이상을 소화하지 못했다. 토트넘 1군 진입에도 쉽지 않은 처지다. 손흥민은 양민혁 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다. 양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다. 이런 경고가 현실로 다가오고 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com