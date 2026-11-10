손흥민 "내 자리 그냥 물려줄 생각 없어" 충격 현실 임박...'韓 국가대표' 양민혁, 초대형 경쟁자에 자리 뺏긴다 "몇 분 만에 인상적인 영향력"

[스포츠조선 이현석 기자]양민혁의 자리를 위협하는 경쟁자가 활약을 인정받고 있다.
영국의 풋볼런던은 9일(한국시각) '루카 윌리엄스-바넷이 다른 토트넘 스타들보다 뛰어난 활약을 펼쳤다'고 보도했다.
풋볼런던은 '윌리엄스-바넷은 지난 주말에 이어 이번 경기에서도 교체 투입되어 인상적인 활약을 펼쳤다. 첫 번째 공격 기회에서 그는 측면 돌파 후 골문 앞까지 크로스를 올리며 좋은 찬스를 만들었다. 유감스럽게도, 데얀 쿨루셉스키에 대한 불편한 대화가 곧 필요할지도 모른다. 윌리엄스-바넷은 단 몇 분 만에 훨씬 더 큰 영향력을 보여줬다. A매치 휴식기 이후 토트넘이 입스위치 타운을 홈에서 맞이하는 경기에서 선발 출전해야 할 것이다'고 평가했다.
2008년생 유망주인 윌리엄스-바넷은 토트넘이 애지중지 키운 재능이다. 이미 토트넘 유스에서 촉망받는 선수로서 올 시즌 찰튼과의 리그컵 경기에서 토트넘 1군 데뷔전도 치렀다. 윌리엄스-바넷은 최근 3경기 연속 리그 벤치 명단에 포함됐는데, 팰리스전에서 마침내 리그 데뷔전까지 치렀다. 이어진 리즈전에서도 윌리엄스-바넷은 교체로서 그라운드를 누볐다.
짧은 시간이었지만, 2경기 연속 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에 등장한 윌리엄스-바넷은 직선적인 돌파와 날카로운 크로스로 인상적인 모습을 보였다. 스퍼스웹은 '이 경기에서 또 다른 주요 화제는 루카 윌리엄스-바넷이 EPL 데뷔전을 치렀다는 점이다'며 '18세의 나이에도 불구하고 교체 투입 후 인상적인 활약을 펼치며 멋진 모습을 보여줬다. 경기의 중요성에 전혀 주눅 들지 않고 마치 공원에서 뛰노는 어린아이처럼 플레이하며, 왼쪽 측면에서 뛰어난 드리블 능력과 직선적인 돌파력을 선보였다'고 칭찬했다.
윌리엄스 바넷이 인상적인 경기력을 보이며, 팀을 떠나 성장을 도모하던 양민혁에게는 적신호가 켜졌다. 양민혁은 앞서 8일 벨기에 베스테를로의 헷 카위페에서 열린 2026~2027시즌 벨기에 주필러 리그 스포르팅 샤를루아와의 경기에서 후반 28분 교체 투입됐다. 후반 추가시간 경고를 받는 등 약 17분을 소화했지만 팀의 1대5 대패를 막지 못했다.
앤트워프전에서 벨기에 무대 데뷔골을 터트렸던 양민혁으로서는 분위기를 이어가지 못하는 점이 아쉬울 수밖에 없다. 리그 4경기에서 모두 교체로 출전했고, 단 한 번도 20분 이상을 소화하지 못했다. 토트넘 1군 진입에도 쉽지 않은 처지다. 손흥민은 양민혁 토트넘 입단 당시 "힘들 것이다. 프리미어리그는 정말 쉽지 않다. 양민혁이 세계 최고 선수로 성장하도록 돕겠지만 내 자릴 그냥 물러줄 생각은 없다. 스스로 더 높은 수준으로 올라서야 한다"고 경고했다. 이런 경고가 현실로 다가오고 있다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com