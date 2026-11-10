"축구를 생생하게 느낀 특별한 시간" 하나금융그룹-K리그어시스트, 대전맹학교 학생 K리그 초청→'얼라이브 캐스트'로 시각장애인 축구 관람 지원

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그어시스트(이사장 곽영진)와 하나금융그룹(회장 함영주), 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 지난 8일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드 대전-인천의 경기에 대전맹학교 학생 및 보호자, 교직원 등 13명을 초청했다.

이번 초청은 시각장애인 학생들이 경기장에서 축구의 생동감과 응원의 열기를 함께 경험할 수 있도록 마련됐다. 참가 학생들은 실시간 AI 음성중계 서비스 '얼라이브 캐스트'를 통해 경기 상황을 전달받으며 경기를 관람했다. 경기장에 울려 퍼지는 응원 소리와 실시간 음성 안내를 통해 경기 흐름을 함께 느끼고, 다른 관중들과 축구를 즐기는 특별한 시간을 보냈다.

이날 경기는 디오고와 이명재의 연속골에 힘입어 대전이 2대0으로 승리했다. 학생들은 얼라이브 캐스트를 통해 대전의 득점 순간을 함께하며 축구의 즐거움을 더욱 생생하게 느꼈고, 현장의 응원 분위기를 함께 경험하며 이번 초청의 의미를 더했다.

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'얼라이브 캐스트'는 AI 경기 분석 기술을 활용해 선수와 공의 움직임, 주요 경기 상황 등을 실시간 음성으로 전달하는 서비스다. 이를 통해 시각장애인 관람객도 경기 흐름을 파악하고, 주변 관중과 함께 호흡하며 축구를 즐길 수 있다.

지난해 11월 대전월드컵경기장에서 시범 운영을 시작한 '얼라이브 캐스트'는 올해 8월부터 대전월드컵경기장에서 정식 운영되고 있으며, 이용 범위 확대를 위해 현재 수원월드컵경기장과 서울월드컵경기장에서도 서비스 제공을 준비하고 있다. 또한 K리그어시스트와 하나금융그룹은 시각장애인 초청을 통해 '얼라이브 캐스트' 음성중계 품질 개선을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있다.

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특히 '얼라이브 캐스트'는 AI 음성중계 기술을 실제 경기장에 적용해 시각장애인의 스포츠 관람 접근성을 높이고, 누구나 함께 스포츠를 즐길 수 있는 환경을 조성했다는 점에서 의미가 있다. 이러한 기술 혁신과 사회적 가치를 인정받아 '얼라이브 캐스트'는 '2026 에디슨 어워드'에서 은상을 수상했으며, 관련 캠페인은 '2026 뉴욕 페스티벌' 광고제 스포츠 부문 파이널리스트에 선정되기도 했다.

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K리그어시스트와 하나금융그룹은 누구나 차별 없이 축구를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 사업을 추진하고 있다. 이동약자를 위한 경기장 접근성 안내지도 '모두의 축구장', 발달장애인과 비장애인이 함께하는 축구 대회 'PlayONE CUP', 시각장애인의 축구 관람을 지원하는 '얼라이브 캐스트' 등이 대표적이다. 양 기관은 앞으로도 축구 참여와 관람의 장벽을 낮추기 위한 노력을 이어갈 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com