[오피셜]'아직 살아있네' 스페인 레전드 라울, 50살 다 돼 사상 첫 1군 감독 전격 선임…'강등' 레알 오비에도 지휘봉 공식 발표

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[스포츠조선 김성원 기자]스페인 축구 레전드 라울 곤잘레스(49)가 '지각' 1군 감독으로 데뷔한다.

스페인 2부 리그 레알 오비에도는 9일(이하 한국시각) 훌리안 칼레로 감독을 경질하고 라울 감독을 새 사령탑으로 선임했다고 발표했다. 계약기간은 2028년 6월까지다.

오비에도는 지난 시즌 25년 만의 1부 승격에 성공했지만, 라리가 최하위를 기록하며 한 시즌 만에 2부로 강등됐다. 새 시즌 승격을 바랐지만 현재 6승3무4패(승점 21)로 9위에 머물러 있다.

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이대로면 재승격이 힘들다고 판단, 감독 교체를 단행했다. 라울 감독은 "내가 생각하는 축구 방식은 선수단의 재능을 존중하되, 무조건적인 노력을 요구하는 것"이라며 "팀은 승리를 위해 처음부터 끝까지 싸워야 팬들이 자랑스러워할 수 있다"고 헌신을 강조했다.

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먼 길을 돌아왔다. 라울은 현역 시절 스페인 국가대표로 A매치 102경기에 출전해 44골을 터트렸다. 레알 마드리드의 주포로도 활약했다. 그는 레알 마드리드에서 741경기에 출전해 323골을 기록했다. 유럽챔피언스리그 3회, 스페인 프리메라리가 6회 우승을 이끌었다. 이후 독일의 샬케, 카타르의 알 사드, 그리고 미국의 뉴욕 코스모스에서 뛰었다.

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은퇴한 후에는 2019년부터 2025년까지 레알 마드리드 리저브팀(B팀)을 이끌었다. 라울은 뒤늦게 1군 감독으로 첫발을 내딛게 됐다.

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A매치 기간에도 2부는 계속된다. 라울 감독은 15일 지로나를 상대로 데뷔전을 치른다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com