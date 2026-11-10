이강인 초대형 호재, 최고의 오피셜 뜬다...'명장' 시메오네 아틀레티코와 2년 재계약 유력 "수 개월 내 공식발표"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인에게 날벼락이 터질 일은 없다. 디에고 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드와 재계약을 체결할 예정이다.

아르헨티나 매체 soy del millo는 10일(한국시각) 스페인 매체 온다 세로 보도를 인용해 시메오네 감독의 재계약이 가까워졌다고 보도했다. 매체는 '시메오네 감독이 재계약에 가까워졌으며 몇 달 내로 공식 합의가 이뤄질 것으로 보인다'고 전했다. 온다 세로의 라디오 방송에 출연한 에두 피달 기자는 "시메오네는 2029년까지 2시즌 더 아틀레티코에 남을 것"이라고 밝혔다.

AFP연합뉴스

시메오네 감독의 미래는 아틀레티코의 변수였다. 현재 계약은 2027년 6월 30일에 만료된다. 지난 10월까지만 해도 시메오네 감독과 아틀레티코의 협상 테이블이 마련되지 않았다는 보도가 나왔다. 영국 매체 디 애슬래틱은 '그의 누이자 오랜 에이전트인 나탈리아와의 구체적인 연장 계약 협상은 아직 진행되지 않은 상태다. 아틀레티코 선수단 사정에 밝은 관계자는 이번 주 '선수들 사이에서 시메오네의 미래에 대한 이야기는 나오지 않고 있다'고 전했으며, 감독 측 관계자들 역시 취재 문의에 답을 사양했다'고 보도한 바 있다.

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그렇다고 시메오네 감독이 아틀레티코를 떠난다는 징후도 없었지만 감독의 미래가 불투명하면 선수들이 불안해하기 마련이다. 특히 이번 시즌 합류한 이강인 입장에서는 갑자기 사령탑이 교체된다면 마른 하늘에 날벼락 같은 일이 벌어지는 셈이었다.

다행히도 그런 일은 없을 것으로 보인다. 시메오네 감독은 앞으로 2년 더 이강인과 동행할 것으로 예상된다. 매체는 '감독과 마테우 알레마니 스포츠 디렉터 간의 좋은 관계 역시 계약 성사에 긍정적인 요인으로 작용할 전망'이라고 전했다.

EPA연합뉴스

엔리케 세레소 아틀레티코 회장은 지난 10월 말 감독의 재계약 여부를 묻는 질문을 받았을 때 후임자는 생각하지 않으며 시메오네 감독과 함께하는 미래를 바라보고 있다는 뜻을 언급한 바 있다. 당시 세레소 회장은 "우리는 시메오네가 말하듯 하루하루, 경기마다 삶을 살아간다. 후임자는 생각하지 않으며 그와 함께하는 미래를 바라보고 있다. 또한 감독 덕분에 아틀레티코는 열정과 심장의 대명사가 되었다. 진정한 팬이라면 가져야 할 모든 것이다. 이와 관련해 더 이상 말하고 싶지 않다"고 했다.

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시메오네 감독 부임 이후 아틀레티코는 세계적인 구단으로 거듭났다. 스페인 프리메라리가 2회, 코파 델 레이 1회, 수페르코파 데 에스파냐 1회, 유로파리그 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 2회 등 총 8개의 공식 트로피를 들어 올렸다.