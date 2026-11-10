"초대박" 韓 2008년생 '제2 이강인' 김예건, 유럽 진출 4개월 만에 '빅 리그' 러브콕 폭발 '덴마크→독일' 관심

사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김예건(츠르베나 즈베즈다)을 향한 관심이 뜨겁다.

세르비아의 'UNA'는 9일(이하 한국시각) '독일 분데스리가 팀들이 김예건을 주시하고 있다. 올 시즌을 앞두고 즈베즈다에 합류한 김예건은 이미 유럽 구단들의 관심을 끌고 있다. 덴마크의 미트윌란과 독일 분데스리의 호펜하임과 아우크스부르크가 그를 적극 주시하고 있다'고 보도했다.

사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

2008년생 김예건은 올 시즌 전북 현대의 유니폼을 입고 프로에 데뷔했다. 준프로 신분이었다. 그는 날카로운 움직임으로 빠르게 적응했다. 김예건은 전북과 프로 계약을 맺고, 프로 선수로 등록을 마쳤다. 전북 구단 사상 처음으로 고등학교 재학 중에 준프로에서 정식 프로로 전환하는 역사를 썼다. 그는 여름 이적 시장 즈베즈다로 이적해 새 도전에 나섰다.

Advertisement

기대감이 높다. 그는 이적 단 6일만에 즈베즈다의 19번 유니폼을 입고 유럽 무대에 섰다. 최근 1군 무대에서 연속 출전하며 자리 잡아가고 있다.

사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

지난 1일엔 마크바 샤바츠와의 2026~2027시즌 세르비아 수페르리가 14라운드 원정 경기에서 결승골을 어시스트하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다. 6일엔 인테르 클루브 디에스칼데스(이탈리아)와 2026~2027시즌 유로파 컨퍼런스리그 리그 페이즈 3차전에 선발로 나서 맹활약했다. 전반 32분엔 도움이 취소돼 아쉬움을 남겼지만, 팀의 2대1 승리에 힘을 보탰다.

Advertisement

한편, 김예건은 11월 A매치 기간 한국 팬 앞에 선다. 그는 김은중 감독의 부름을 받고 21세 이하(U-21) 대표팀에 합류했다. 멕시코와 두 차례 친선경기를 정조준한다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com