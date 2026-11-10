진짜 韓 역대급 재능 맞다, 제2의 손흥민, 이강인 가능성...18세 김예건 분데스리가 이적설 대폭발

한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 최고 유망주인 김예건을 향해 벌써부터 빅리그의 관심이 쏟아지고 있다.

세르비아 매체 UNA는 9일(한국시각) 츠르베나 즈베즈다가 지난 여름 영입한 김예건이 벌써 유럽 클럽들의 주목을 받고 있다고 보도했다. 매체는 '실제로 그의 성장을 적극적으로 모니터링하는 구단은 덴마크의 미트윌란과 독일 분데스리가 2개 팀을 포함한 총 3곳'이라고 전했다.

분데스리가 구단은 호펜하임과 아우크스부르크다. 매체는 '아우크스부르크는 지난 여름 약 400만유로(약 60억원)에 설영우를 영입했던 구단'이라고 전했다. 아우크스부르크는 과거 구자철, 지동원, 홍정호 등 한국 선수들을 많이 영입한 이력이 있다. 한국 선수 영입 경험이 있는 구단이 김예건을 지켜보고 있는 셈이다. 호펜하임도 과거 김진수를 영입해 활용한 적이 있다.

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빅리그로 바로 이적해 주전 경쟁이 부담스럽다면 다른 선택지도 있다. 이미 한국 선배들이 잘 적응해 뛰고 있는 덴마크 신흥 명문 미트윌란이다. 매체 또한 '덴마크의 명문 구단 미트윌란에는 이미 조규성과 홍현석 두 명의 한국 선수가 활약 중'이라고 전했다. 미트윌란에서 좋은 모습을 펼친다면 상위 리그 이적은 어렵지 않다. 한국 국가대표 센터백 이한범이 미트윌란 주전으로 1시즌 동안 뛰어난 활약을 보여준 후 덴마크 최강팀인 클럽 브뤼헤 이적에 성공했다. 브뤼헤는 유럽 빅리그가 아니라 빅클럽으로 선수를 보내는 것으로 유명하다.

김예건을 향한 여러 구단의 관심을 사실로 알려졌다. 유럽이적시장에 정통한 관계자는 지난 7일 스포츠조선을 통해 "호펜하임, 아우크스부르크 등 독일 클럽과 조규성, 홍현석이 뛰고 있는 미트윌란 등이 김예건을 주시 중인 것으로 알고 있다"고 전했다. 이외에도 많은 팀들이 김예건에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다.

사진=즈베즈다

김예건은 전북 현대 유소년 출신 공격형 미드필더로, 측면 공격수도 소화하는 멀티 플레이어다. 2023년 9월 연령별 대표팀에 데뷔한 뒤 지난해 17세 이하(U-17) 아시안컵과 U-17 월드컵을 경험했다. 유년 시절부터 '축구 신동'으로 불린 그는 올해 K리그1 전북에서 프로 무대에 데뷔해 8경기에 출전했다. 지난 7월 11일 울산 HD전에서는 만 17세 11개월 4일의 나이로 데뷔골을 터뜨렸다. 전북은 이후 구단 최초로 고등학생 선수와 정식 프로 계약을 체결했다.

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김예건이 데뷔하자마자 엄청난 잠재력을 보이자 곧바로 유럽 구단들의 구애가 이어졌다. 맨체스터 시티, 바르셀로나 등이 관심을 보였지만 김예건은 바로 1군에서 뛸 수 있는 즈베즈다를 선택했다.