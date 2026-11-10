'오피셜' 공식발표, 부상으로 '김은중호 소집 제외'...'韓 국가대표 유망주' 김민수, 역대급 극찬 터진다 "드리블-공간 돌파 리그 최고"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 이현석 기자]부상으로 소집 제외된 김민수, 영국에서는 극찬이 터지고 있기에 더 아쉬울 수밖에 없다.

대한축구협회(KFA)는 10일 '김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다. 수원 삼성의 공격수 김결을 대체 발탁했다'고 공식 발표했다.

김민수는 앞서 9~10월 A매치 기간에는 로베르트 모레노 임시 감독이 이끌었던 A대표팀에 발탁됐다. A매치 데뷔전까지 치르며 점차 국가대표로서 깊은 인상을 남겼다. 이번 소집 기간에는 A대표팀이 아닌 U-21 대표팀에 합류할 예정이었으나 부상으로 무산되고 말았다. 김은중호는 이번 소집 기간 중인 14일과 17일, 천안 코리아풋볼파크와 천안종합운동장에서 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 평가전을 갖는다.

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사진=김민수 SNS 캡처

김은중 감독이 김민수의 소집 제외가 더 아쉬울 수밖에 없는 이유는 최근 계속해서 나오는 김민수를 향한 칭찬들 때문이다. 지난여름 거액의 이적료와 함께 레인저스에 합류한 김민수는 어린 나이에도 불구하고 스코틀랜드 명문에서 자신의 존재감을 제대로 뽐내고 있다.

영국의 데일리메일은 '김민수가 지난여름 거액의 이적료로 레인저스에 합류한 후 보여준 기록은 감독이라면 누구나 자신이 속은 것이 아닌지 의심하게 만들 정도다. 12경기에서 0골, 0도움, 누가 봐도 형편없는 성적이다'며 '간단히 말하자면, 그는 예리한 눈을 가졌다. 누구라도 김민수가 레인저스 공격의 핵심이라는 걸 알 수 있다. 수치가 뒷받침되지 않더라도 말이다. 그는 왼쪽 측면에서 돌파해 공을 잡는 상황이 몇 번이나 나왔는지 셀 수도 없다. 운이 아닌 지능적인 플레이였다. 리그에서 그 누구도 몸을 돌려 드리블하며 공간을 파고드는 데 그보다 더 능숙한 선수는 없다'고 평가했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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영국의 아이브록스뉴스도 '매키니스 감독은 김민수를 매우 좋아한다. 그가 자유롭게 움직이도록 왼쪽 측면에 배치했다. 스코틀랜드 최상위 리그에서 뛰는 선수 중 그 누구도 몸을 돌려 드리블하며 공간을 파고드는 데 그보다 더 능숙한 선수는 없다. 그는 레인저스의 진정한 무기이며 A매치 휴식기 이후 활약은 계속될 것이다'고 김민수의 활약상을 설명했다.

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올림픽 대표팀 합류 불발은 아쉽지만, 새 소속팀에서 김민수의 가치는 계속해서 높아지고 있는 것으로 보인다. 활약을 이어간다면 올림픽 대표팀과 A대표팀 합류에는 큰 문제가 없을 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com