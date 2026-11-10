맨체스터 유나이티드 충격 '오피셜' 임박, 손흥민 대신 '손흥민 스승' 데려오나...캐릭 경질→포체티노 선임 시나리오 등장

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]맨체스터 유나이티드가 감독 교체를 준비 중이다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 10일(한국시각) '맨체스터 유나이티드는 마이클 캐릭 감독을 경질할 것으로 예상된다'고 보도했다.

디애슬레틱은 '맨유는 아직 아무런 결정도 내리지 않았다고 주장하지만, 일부 소식통에 따르면 이미 잠재적인 대체 감독 물생을 진행 중이다. 리버풀과의 안필드 원정 경기 전에는 변화가 있을 것으로 예상된다고 알려졌다'고 전했다.

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로이터연합뉴스

맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드 경기에서 4대4 무승부를 기록했다. 맨유는 이날 무승부로 리그에서 무려 8경기 연속 승리를 거두지 못했다. 해당 기간 성적은 4무4패, 당장 경질돼도 이상하지 않은 성적이다. 맨유는 이로 인해 무려 18위까지 추락했다.

극심한 부진, 최근에는 주장 브루노 페르난데스와 캐릭 감독의 갈등까지 있었던 점을 고려하면 맨유 수뇌부도 캐릭의 경질을 고려할 수밖에 없다. 다만 캐릭의 입장은 단호했다. 자신의 발로 팀을 떠날 생각은 없다는 점을 밝혔다. 그는 빌라전 이후 기자회견에서 자리를 지킬 것이냐는 물음에 "100% 그럴 것이다"고 했다. 사임에 대한 물음에도 "그런 일은 없을 것이다"고 답했다.

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하지만 구단은 결국 캐릭 이후를 고민하고 있다. 경질 이후 새 감독으로 고려할 후보군까지 등장했다. 디애슬레틱은 '미국 대표팀 감독인 마우리치오 포체티노가 유력한 후보로 거론될 것으로 예상된다. 전 뉴캐슬 유나이티드 감독인 에디 하우와 최근 독일 대표팀을 이끌었던 율리안 나겔스만 역시 구단 내에서 높은 평가를 받고 있다'고 설명했다.

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포체티노가 부임한다면 맨유로서는 그간 꾸준히 거론됐던 선임 후보를 마침내 불러오는 셈이다. 포체티노는 꾸준히 맨유 차기 감독 후보에 이름을 올린 바 있다. 지난해 여름에는 손흥민이 LAFC로 떠나기 전 맨유를 비롯해 여러 팀들의 영입설과 연결됐었는데, 이번에는 스승인 포체티노가 맨유행 가능성에 본격적으로 불이 붙게 됐다. 다만 포체티노는 2026년 북중미월드컵 이후 미국 대표팀과 재계약을 체결했다. 만약 맨유행을 타진한다면 겸임, 혹은 사임 등의 문제를 위해 협의는 필요할 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com