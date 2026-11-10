절친 '오피셜' 작심 발언, 이강인 '독박축구' 할 뻔했잖아...알바레스 이적설에 분노했던 선수단 "솔직히 기분 좋지 않았다"

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[스포츠조선 이현석 기자]알렉스 바에나가 여름 이적시장에서의 훌리안 알바레스의 행동에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

스페인의 카데나세르는 10일(한국시각) '바에나는 훌리안 알바레스 사건을 둘러싼 분노한 라커룸의 분위기를 인정했다'고 보도했다.

카데나세르는 10일 바에나와의 인터뷰를 공개했다. 바에나는 인터뷰에서 아틀레티코 입단 이후 경기, 팀의 리더로서의 소감, 월드컵 우승, 스페인 언론에 대한 생각 등을 털어놓았다. 이 과정에서 빠지지 않은 한 가지 이야기는 팀 동료인 알바레스에 대한 이야기였다.

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알바레스는 지난여름 이적시장에서 아틀레티코를 뒤흔들었다. 갑작스러운 이적 요청이 발단이었다. 바르셀로나행을 원한다는 의지를 숨기지 않았다. 여러 논란이 수면 위로 떠올랐다. 바르셀로나가 제대로 된 제안을 거절하지 않았다는 주장부터, 아틀레티코가 알바레스에게 약속한 조건들을 지키지 않았다는 이야기까지 나오며 구단과 선수 사이가 벌어졌다.

다만 이적은 이뤄지지 않았다. 바르셀로나의 제안은 아틀레티코의 요구 수준에 미치지 못했고, 아틀레티코는 이적시장 막판 바르셀로나로 향하는 문을 닫았다. 마감 직전까지 아스널과 첼시 등 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심이 이어졌으나, 알바레스는 바르셀로나행에만 마음을 열어두며 결국 팀에 잔류했다.

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아틀레티코도 알바레스를 함부로 보낼 수 없었다. 이강인을 데려오며 공격진 개편 계획을 세운 상황, 자칫 알바레스가 떠난다면 공격진에 대형 공백이 발생할 수 있었다. 그렇기에 끝까지 알바레스를 남기겠다는 의지를 굳히며 이적을 막았다.

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바에나는 당시 라커룸 상황을 직접 공개했다. 그는 "팀 동료가 공개적으로 떠나고 싶다고 말하는 건 이상한 기분이었다"며 "우리는 그걸 좋게 받아들일 수 없었다. 바르셀로나나 레알 마드리드 같은 팀에서 영입 제안이 온다면 선수가 고민할 수도 있다는 건 이해한다. 다만 알바레스가 그런 식으로 말한 건 우리 기분을 불편하게 했다"고 밝혔다.

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다만 이후 알바레스가 사과를 했기에 팀 동료들도 그를 받아들였다고 덧붙였다. 바에나는 "알바레스가 우리 모두에게 사과한 건 정말 고마운 일이다. 공개적으로 사과한 것은 매우 칭찬할 만한 일이다. 아틀레티코 팬들이 그의 행동 방식에 분노하고 있다는 것도 이해하지만, 알바레스는 열심히 노력하고 있다. 그는 조금씩 팬들의 사랑을 되찾을 것이다"고 했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com