손흥민도 해내지 못했는데...'이강인 선배' 그리즈만은 다르다, 반 시즌 만에 MLS 적응 끝 "신인상 수상 유력"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]앙투완 그리즈만이 미국 메이저리그사커(MLS) 진출 이후 첫 시즌 만에 개인 수상을 노린다.

미국의 ESPN은 8일(한국시각) '2026년 MLS 시상식 수상자는 누가 될까'라며 MLS의 이번 시즌 개인상 수상자들에 대한 예측을 공개했다.

ESPN은 만장일치로 올해의 MVP로 리오넬 메시를 꼽았다. 당연한 선택이었다. 26골 16도움으로 압도적인 기록을 자랑한 메시는 두 시즌 연속 리그 득점왕을 석권했다. MLS 최초의 기록이다. 마이애미 역시 동부 콘퍼런스를 2위로 마감하며, MLS컵 플레이오프 2년 연속 우승을 도전할 예정이다.

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신인왕 후보로 놀라운 이름이 등장했다. 바로 그리즈만이다. 그리즈만은 지난여름 이적시장에서 올랜도 시티 유니폼을 입으며 MLS에 진출했다. 이미 기량에는 의심이 없는 선수다. 2009년 레알 소시에다드에서 프로 데뷔한 이후 줄곧 라리가 정상급 선수 중 한 명으로 평가받았다. 아틀레티코 마드리드에서는 최고의 에이스로서 활약했다.

MLS에 적응이 필요할 수 있다는 우려도 있었다. 하지만 기우였다. 변함없는 기량으로 리그를 뒤흔들고 있다. 12경기 연속 공격포인트이라는 대기록과 함께 리그 18경기에서 14골 8도움을 기록했다. 올랜도는 시즌 초반 하위권을 맴돌았지만, 그리즈만 합류 이후 상승세를 타며 리그 8위까지 올라섰다.

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ESPN은 패널 3명 중 2명이 그리즈만을 신인왕 후보로 꼽으며, 'MLS에서 경쟁력 있는 모습을 보여주기 위해 왔다는 것을 빠르게 증명했다. 그는 단 17경기 만에 14골 8도움을 기록했습니다. 그의 활약 덕분에 올랜도는 그가 합류했을 당시 플레이오프 진출권 밖인 12위에서 2026년 플레이오프 진출을 확정짓는 팀으로 도약했다'고 칭찬했다.

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그리즈만이 신인왕을 수상하게 된다면, 메시와 손흥민도 얻지 못했던 수상에 성공하게 된다. 앞서 2025시즌 손흥민은 안드레스 드레이어에 밀려 수상이 불발된 바 있다. 라리가 최고의 공격수의 MLS 침공이 성공적임을 알리는 지표가 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com