'유럽파 기대주' 김민수 부상 OUT…김은중호, '빅 리그 러브콜' 2008년생 막내 김예건 폭풍 성장에 기대

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 김가을 기자]기대했던 '유럽파' 김민수(20·레인저스)가 부상으로 올림픽대표팀 합류가 불발됐다. '막내 에이스' 김예건(18·즈베즈다)의 발끝에 더 큰 관심이 쏠린다.

대한축구협회는 10일 '김민수를 부상에 따른 선수 보호 차원에서 소집 제외하기로 결정했다. 공격수 김결(수원)을 대체 발탁했다'고 공식 발표했다. 2028년 LA올림픽 본선 진출에 도전하는 대한민국 21세 이하(U-21) 대표팀은 14일과 17일, 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 친선경기를 갖는다. 지난 5월 김은중 감독 체제로 돛을 올린 올림픽대표팀의 네 번째 훈련이다. 김 감독은 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간에 진행되는 훈련인 만큼 최정예 자원을 선발했다.

가장 큰 관심을 받은 선수는 단연 김민수다. 김민수는 올 시즌을 앞두고 '스코틀랜드 명문' 레인저스에 합류했다. 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로(약 150억원)를 투자했다. 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 그는 로베로트 모레노 한국 임시 감독의 부름을 받고 9~10월 A대표팀에 합류하기도 했다. 하지만 그 일정 탓에 단 한번도 올림픽대표팀에는 이름을 올리지 못했다. 이번에 처음으로 올림픽대표팀에서 호흡을 맞출 예정이었지만, 부상으로 이탈했다.

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사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

김은중호는 마음이 급하다. 목표로 하는 LA올림픽은 개최국 미국을 포함해 총 12개 나라만 출전한다. 아시아 쿼터도 3.5장에서 2장으로 확 줄었다. 설상가상으로 2027년 아시안컵이 연기되면서, LA올림픽 아시아 예선이 빨라질 수도 있다는 얘기가 나온다.

어수선한 상황 속 한 가지 반가운 소식은 '막내' 김예건의 '폭풍성장'이다. 김예건은 김은중호의 유일한 2008년생으로, 나이로는 막내지만, 에이스 역할을 톡톡히 하고 있다. 지난달 호주 원정에서 치른 친선경기에서 '골 맛'을 보기도 했다. 그는 지난 여름 유럽 진출에 성공했고, 최근 독일 분데스리가 등 '빅리그'에서도 관심을 받는 것으로 전해진다.

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'대한민국 최고 재능' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)의 스승이기도 한 정정용 전북 감독은 과거 김예건을 지도할 당시 "둘 다 뛰어난 재능"이라고 칭찬했다. 올림픽대표팀 내부에서도 '막내인 김예건이 빠르게 성장하고 있어 정말 다행'이란 평가를 하는 것으로 알려졌다.

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김은중호는 9일 충남 천안의 코리아풋볼파크에 소집해 본격 훈련에 돌입했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com