곧 '평균 30살' 되는 韓 국가대표, 세대교체는 빠를수록 좋다…당장 이달 '왼쪽 자리' 주인을 노리는 '2000년대생' 엄지성&조현택

출처=스완지시티 SNS

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 조현택이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'완전체'가 된 모레노호가 A매치 2연전이 열리는 카타르 도하에서 본격 여정을 시작했다. 태극전사들은 10일(이하 한국시각) 내부 경쟁에 먼저 돌입했다.

모레노호에선 아직 새로운 주인을 기다리는 포지션이 있다. 13일과 17일, '중동 듀오' 사우디아라비아, 카타르와의 친선경기에서 특히 지켜볼 포지션은 '왼쪽 측면'이다. 로베르트 모레노 대한민국 국가대표팀 임시 감독은 9~10월 국내에서 열린 A매치 4연전에서 4-4-2 포메이션을 활용했다. 이 전술에서 총 세 명이 왼쪽 미드필더 자리에서 테스트를 받았다. 황희찬(샬케)이 우루과이전과 우즈베키스탄전, 두 경기에 선발로 나섰고, 송민규(나시오날)와 김민수(레인저스)가 각각 에콰도르, 베네수엘라전에 출격했다. 이강인(아틀레티코 마드리드)이 3경기에 선발로 뛴 오른쪽 측면과 달리, 왼쪽 측면은 '무주공산'에 가까웠다.

출전 경기 수로는 황희찬이 가장 앞섰지만, 합격점을 주긴 어려웠다. 황희찬은 2경기에서 몇 차례 번뜩이는 돌파 외에 득점과 직접적으로 연관된 장면을 연출하지 못했다. 송민규는 왕성한 활동량으로 왼쪽 측면에 에너지를 불어넣었을 뿐, 공격력은 무뎠다. 2006년생 신성 김민수는 A매치 데뷔 무대여서 그런지 소속팀에서 보여준 퍼포먼스를 펼쳐 보이지 못한 채 겉돌았다. 2승1무1패로 마무리된 4연전을 마치고 좌측 공격 자리엔 여전히 물음표가 남았다.

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연합뉴스

모레노 감독은 이번 2연전에 새 얼굴 엄지성(스완지시티)을 발탁했다. 지난 A매치 데이와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 일정이 겹치면서 활용하지 못했던 자원이다. 엄지성은 '돌파형' 황희찬, '수비형' 송민규와는 다른 스타일의 윙포워드로, 볼 키핑 능력과 축구 센스, 마무리 능력을 겸비했다. 아시안게임에서 4골-4도움을 폭발하며 해결사로서의 면모도 발휘했다. 국가대표 윙포워드 중 올 시즌 소속팀 활약이 가장 좋다는 점에서 여러모로 기대를 걸어볼 만하다.

윙과 한 몸이 되어야 할 왼쪽 풀백은 '평가' '실험'의 대상이라기보단 '검증'의 대상으로 보여진다. 국내파 조현택(울산)은 9~10월 A매치에서 유럽파 이태석(아우스트리아 빈)과의 주전 경쟁을 펼쳐 판정승을 거뒀다. 4경기, 280분 출전하며 모두의 기대를 뛰어넘었다. 한국이 1대4로 굴욕패한 우루과이전은 아이러니하게 조현택의 존재감을 알린 계기가 됐다. 조현택이 벤치를 지킨 전반, 한국은 3실점을 하며 와르르 무너졌다. 이태석 대신 조현택이 투입된 후반엔 180도 달라진 경기력을 선보였다. 조현택이 직접 그라운드를 누빈 280분 동안 한국은 단 1실점 했다.

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모레노 감독은 이번 2연전에선 이태석을 빼고 33세 베테랑 이명재(대전)를 발탁했다. 조현택을 '1번 레프트백'으로 기용하겠다는 뜻으로 해석된다. 후반기 들어 이명재의 경기력이 올라왔지만, 조현택은 이미 모레노식 4-4-2 전술을 경험했다는 이점이 있다. 조현택이 특유의 넘치는 에너지로 활발히 공수를 오가고, 최근 리그 2경기 연속 어시스트를 기록할 정도로 물오른 왼발 킥 능력을 A매치에서도 발휘할 수 있다면, 대표팀 내 입지를 더 다질 수 있다.

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2002년생 엄지성과 2001년생 조현택의 부상은 한국 축구 세대교체 흐름과도 직결된다. 아시안컵이 약 11개월 뒤로 연기된 시점엔 세대교체는 더 과감하고 더 적극적으로 이뤄져야 한다는 목소리가 높다. 지금의 대표팀 선수 구성이면, 아시안컵 본선 기간인 내후년에 평균 나이 30세에 다다른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com