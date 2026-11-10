'손흥민 가장 잘 쓴 감독'이 맨유 온다고? '경질 임박' 캐릭 후임으로 급부상…문제는 위약금 133억원

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[스포츠조선 윤진만 기자]'재앙'으로 불리는 마이클 캐릭 맨유 감독의 경질이 임박했다는 소식이 쏟아져 나오는 가운데, 후임 사령탑으론 국내 축구팬에게 친숙한 마우리시오 포체티노 미국 축구대표팀이 떠오르고 있다.

영국공영방송 'BBC', 스포츠 전문매체 '디 애슬레틱' 등은 10일(이하 한국시각) 일제히 맨유 수뇌부가 11월 A매치 휴식기를 기해 캐릭 감독을 경질할 것이라고 보도했다. 2026~2027시즌 개막 후 10경기에서 단 1승(5무4패)에 그치며 구단 역사상 1986년 이후 40년만에 최악의 출발을 보인 캐릭 감독은 자진 사퇴하지 않겠다는 입장을 꾸준히 밝혔지만, 9일 애스턴 빌라와 4대4로 비긴 프리미어리그 홈 경기가 고별전이 될 가능성이 커졌다.

맨유의 후임 사령탑은 현재 잉글랜드 축구계의 최대 이슈로 떠올랐다. 과연 누가 승점 8점으로 강등권인 리그 18위에 처지며 암울한 상황에 놓인 맨유를 살릴지에 대한 관심이다. 구직 중인 안토니오 콩테 전 나폴리 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 축구대표팀 감독 등의 이름이 꾸준히 거론되고 있다.

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두 감독은 별다른 위약금 없이 협상을 벌일 수 있지만, 현직인 포체티노 감독이 1순위 후보로 떠오르는 분위기다. 'BBC'에 따르면, 포체티노 감독 역시 맨유행에 긍정적인 반응을 보이고 있다. 포체티노 감독은 지난 8월 미국 대표팀과 2030년까지 계약을 연장했다. 하지만 계약서에는 특정한 조건을 이행하면 계약 기간 도중 팀을 떠날 수 있는 조항이 포함됐다고 'BBC'는 전했다.

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'디 애슬레틱'은 포체티노 감독의 계약에 포함된 바이아웃 금액이 약 1000만달러(약 133억원) 수준이라고 보도했다. 그의 사단까지 몽땅 데려가려면 그 금액은 수백만 달러 더 늘어날 것이라고 덧붙였다.

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포체티노 감독은 2013~2014년 사우샘프턴, 2014~2019년 토트넘을 성공적으로 이끌며 잉글랜드 무대에서 실력을 검증받았다. 토트넘 시절 '발롱도르' 해리 케인(바이에른 뮌헨), 손흥민(LA FC)을 앞세워 리그, 유럽챔피언스리그에서 준우승의 성과를 냈다. 하지만 2021년부터 2022년까지 파리생제르맹을 이끈 포체티노 감독은 2023년 첼시 지휘봉을 잡아 EPL로 돌아왔지만, 기대 이하의 지도력으로 일관하며 1년만에 첼시와 결별했다. 2024년부터 2년째 미국 대표팀을 이끌고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com