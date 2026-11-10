[현장인터뷰] '우울한 표정' 송범근 "선후배 역할 잘하고, 내 역할 하는 것밖에 없다"

한국프로축구연맹

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국가대표 수문장 송범근(29·전북)의 표정에는 근심이 가득했다. 전북은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 파이널A 2라운드에서 2대3으로 패했다. 5위(승점 49) 전북은 2위 울산 HD(승점 57)와의 격차가 더 벌어졌다.

한 골 차였지만 경기력 차이는 그 이상이었다. 송범근이 없었다면 전반에 일찌감치 끝날 경기였다. 경기 후 만난 그는 "유리한 상황에서 경기가 뒤집히고 또 따라가는 상황이었는데, 결과적으로 이기지 못했다"면서도 "끝까지 선수들이 열심히 뛰어주려고 했던 모습은 긍정적이었다"고 말했다.

정정용 전북 감독은 패인으로 누적된 피로도를 꼽았다. 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)와의 병행으로 선수들이 지치면서 준비했던 전략이 나오지 않았다고 진단했다. 송범근도 "지난 경기에서 크게 로테이션을 돌리지 않았기 때문에 피로가 누적된 선수들이 있었고, 영향이 없지 않았던 것 같다"고 했다.

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라커룸을 빠져나오는 전북 선수들의 표정은 하나같이 어두웠다. 송범근도 마찬가지. 무언가 말하고 싶은 바가 있는 것 같았지만 차마 입 밖으로 꺼내지 못하는 것처럼 보였다. 그는 "모든 선수가 하고 싶은 말은 100마디라도 있겠지만 말을 아끼는 선수들이 많았다. 각자 느끼는 게 있을 것"이라고 했다.

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모레노호에 소집된 송범근은 카타르 도하에서 굵은 땀방울을 흘리고 있다. 그는 "이기고 갔으면 더 좋았겠지만 그러지 못했다고 할 일을 못 하는 것은 프로답지 못하다"며 "보여드려야 할 부분은 잘 보여드리고, 배울 부분은 배우겠다"고 각오를 다졌다. 이어 "내가 가진 능력을 다 보여주고, 기회가 오면 꼭 잡아야 한다. 계속 앞으로 나아가는 게 중요하다"고 강조했다.

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2026년 북중미월드컵 실패 후 A대표팀은 혼돈 그 자체다. 감독도 임시 사령탑인데 지난 A매치 이후에는 선수단 갈등 문제가 알려지며 여러 가지로 시끄럽다. 송범근이 1997년생으로 중간 역할을 해야 한다. 그는 최근 선수단 문제로 어수선한 상황에 대해서는 말을 아끼면서도 중심을 잃지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.

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송범근은 "딱히 내가 할 역할이라기보다, 선수로서 주어진 자리에서 최선을 다해 훈련하며 선후배 간에 존중해야 할 부분을 잘 지키는 것이 내 역할"이라고 덧붙였다.

강릉=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com