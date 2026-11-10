캐나다판 아자르? 최신 기술에 딱 걸린 레드카드…중계진마저 "황당하다" 대체 무슨 일?

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 캐나다 프리미어리그(CPL)에서 볼보이를 밀친 선수가 퇴장 당하는 일이 발생했다.

영국 더선은 10일(한국시각) 최근 캐나다 캘거리의 ATCO필드에서 펼쳐진 캐벌리FC-FC수프라 뒤 퀘벡 간의 CPL 플레이오프 준결승 2차전에서 벌어진 사건을 조명했다. 이 경기에서 수프라의 알레산드로 비엘로는 후반 종료 직전 레드카드를 받고 경기장을 떠났다.

상황은 이랬다. 1차전에서 캐벌리에 2대1로 이겼던 수프라는 이날 2차전에서 0-2로 뒤지고 있는 상황이었다. 그대로 경기가 끝나면 종합점수에서 밀려 결승행이 좌절될 위기였다. 수프라 선수들에게는 다급해질 수밖에 없는 상황.

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비엘로는 후반 추가시간 터치라인 바깥으로 나간 공을 잡기 위해 달려갔다. 그런데 터치라인 부근에서 그에게 볼을 전달하던 볼보이가 광고판 뒤로 넘어졌다. 관중석에서 야유가 터져나왔고, 심판은 캐벌리 벤치의 요청으로 풋볼비디오서포트(FVS)를 실시했다.

FVS는 국제축구연맹(FIFA)과 국제축구평의회(IFAB)가 시험 운영 중인 비디오 판독 시스템이다. VAR와 달리 별도의 비디오 심판이 모든 상황을 감시하지 않지만, 각 팀 감독에게 경기당 두 차례 판독 요청 기회를 준다. 감독이 판독 카드를 제출하면 주심이 직접 모니터를 확인해 최종 결정을 내린다. 골과 페널티킥, 다이렉트 퇴장 등에 활용할 수 있다. 캐나다 프리미어리그는 올해 4월부터 FVS를 도입했다.

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FVS에는 비엘로가 볼보이의 손에 들려 있던 공을 가져가는 과정에서 어깨와 팔꿈치로 상대를 거칠게 밀어내는 듯한 모습이 포착됐다. 심판은 비엘로에게 폭력적 행위에 따른 레드카드를 선언했다. 그러자 넘어진 뒤 고통을 호소하던 볼보이는 홈 관중석을 향해 두 팔을 치켜들었다. 이날 중계진은 "CPL을 400경기 넘게 중계했지만 이런 장면은 처음본다"며 황당함을 감추지 못했다. 결국 수프라는 0대2로 패했고, 결승행에 실패했다.

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이번 사건은 2013년 에덴 아자르의 볼보이 폭행 논란을 떠올리게 한다. 당시 첼시 소속이던 아자르는 스완지시티와의 리그컵 준결승에서 공을 빨리 가져오려다가 볼보이를 발로 차 퇴장당했다. 이후 사과했지만 거센 비판을 받았다. 이번 사건에서도 경기 재개를 서두르던 선수가 볼보이에게 과격한 행동을 했다는 공통점이 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com