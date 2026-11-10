'7부의 기적' 쓴 한국인 '스니', FA컵 다음 상대는 '3부리그'…"슈팅 기회가 왔을 때 무조건 쏴라"

출처=윔본 타운 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 FA컵에서 '7부리그의 기적'을 쓴 한국인 미드필더 양승우(24·윔본 타운)의 다음 상대가 정해졌다. 난이도가 조금 더 올라갔다.

영국축구협회(FA)는 10일(이하 한국시각), 2026~2027시즌 FA컵 2라운드 대진 추첨 결과를 발표했다. 7부리그 소속인 양승우 소속팀 윔본 타운은 리그1(3부) 소속 브래드포드 시티를 홈에서 맞이한다. 경기는 다음달 5일에 열린다. 2라운드 승리팀은 총 상금 7만9500파운드(약 1억4200만원)를 받는다. 7부리그 팀에는 큰 동기부여다.

양승우는 지난 9일 영국 도르셋의 더 와이엇 홀스 스타디움에서 열린 크롤리 타운(4부)과의 FA컵 1라운드에서 선제골을 넣으며 2대0 깜짝 승리를 이끌었다. 전반 9분 페널티박스 오른쪽에서 패스를 받아 골문 좌측 구석을 찌르는 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 2010년 전후로 아스널 소속으로 프리미어리그를 누빈 이탈리아 출신 수문장 비토 마노네도 꼼짝 못할 '원더골'이었다. 윔본 타운은 후반 34분 캐머런 문의 추가골을 묶어 무실점 승리를 따냈다.

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이에 따라 윔본 타운은 구단 역사상 최초로 FA컵에서 풋볼 리그(2~4부) 소속 클럽을 제압하며 마찬가지로 최초로 2라운드에 오르는 기적을 연출했다.

출처=윔본 타운 SNS

팀 실스 윔본 타운 감독은 구단을 통해 "쓰니(Seuny·양승우 애칭)의 골은 정말 환상적이었다. 앞으로 기회가 왔을 때 슈팅을 시도하지 않는다면, 그때는 분명히 그와 이야기를 나눠봐야 할 것 같다. 정말 대단한 마무리였다"라고 말했다.

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양승우는 유년 시절 목사였던 부친을 따라 영국으로 이주했다. 명문 사우샘프턴의 유스팀에서 성장하며 자말 무시알라(바이에른 뮌헨), 리바이 콜윌(첼시), 알렉스 스콧(본머스) 등과 함께 프로의 꿈을 키웠다.

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사우샘프턴을 떠난 양승우는 포레스트 그린 로버스, 토튼 등 하부리그 팀에서 선수 경력을 이어갔다. 영국 일간 '가디언'에 따르면, 현재 부동산 감정 평가서로 일하며 윔본 타운의 중원도 지키고 있다.

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양승우는 "상대는 리그2(4부)팀으로 우리가 언더독이고, 이날 경기가 어려울 거란 걸 알았다"며 "하지만 우리는 우리가 이길 수 있다고 믿었다. 우리는 작전을 완벽하게 수행했고, 우리 모두가 노력했다"라고 완벽한 영국식 영어로 소감을 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com