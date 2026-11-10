'대충격 실화' 한국 감독이 우스워? 말레이시아 선수 미친 도발...벤치로 달려와 도발 세리머니 "있을 수 없는 일" 분노

사진캡쳐=VN

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[스포츠조선 김대식 기자]충격적인 사건이 벌어졌다.

슬랑오르 FC(말레이시아)를 이끌고 있는 김판곤 감독이 말도 안되는 일을 당했다. 사건이 일어난 건 지난 8일(한국시각)이었다. 슬랑오르와 쿠칭 시티의 말레이시아 FA컵 준결승 2차전 경기에서 쿠칭 선수가 김판곤 감독을 향해 도발하는 일이 벌어졌다.

사건이 벌어진 건 연장 후반전 종료 직전이었다. 슬랑오르 선수인 무카이리 아즈말의 자책골이 터진 연장 후반 15분, 다른 쿠칭 선수들은 함께 골 세리머니를 펼치고 있었다. 그런데 나즈미 파이즈는 김판곤 감독이 있는 슬랑오르의 테크니컬 에어리어로 달려왔다. 그는 김판곤 감독 뒤에서 달려오더니 점프를 하면서 감독 앞에서 도발적인 포즈를 취했다.

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일반적인 축구 상식으로는 상상할 수도 없는 일이 벌어지자 슬랑오르 선수들과 관계자들은 당연히 화가 폭발했다. 슬랑오르 선수들은 곧바로 나즈미에게 달려들어 선수를 넘어트렸다. 김판곤 감독은 이성을 잃은 슬랑오르 선수들을 제지하기 바빴다. 쿠칭 관계자들도 슬랑오르 벤치로 오면서 심각한 벤치 클리어링이 일어날 뻔했다. 김판곤 감독은 슬랑오르 선수들을 제지한 뒤에 다시 나즈미에게 향해 분노를 드러냈다.

사진캡쳐=BH

주심은 즉시 레드카드 2장을 꺼내 슬랑오르의 공격수 에두아르도 소사와 피트니스 코치 호엘 호세 도네스-찰테를 퇴장시켰다. 베트남 매체 VN에 따르면 말레이시아 FA컵 조직위원회는 난투극에 가담한 자들에게 사후 징계를 내리기 전에 경기 영상 복기를 진행하고 있다.

경기 후 김판곤 감독은 말레이시아 매체들과의 인터뷰에서 폭발했다. "나즈미의 행동 때문에 양 팀 선수들이 몸싸움에 휘말렸다. 축구에서 상대 팀 테크니컬 에어리어로 뛰어 들어가 공격하는 세리머니는 있을 수 없는 일이다. 그는 나를 공격했고 매우 무례하게 행동했다"고 했다.

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이어 "감독이 공격당했을 때 팀원들이 어떻게 반응하길 기대했겠는가? 슬랑오르 선수들은 단지 나를 보호하고 싶었을 뿐이다. 그들이 개입하지 않았다면 다음에 어떤 일이 일어났을지 상상조차 할 수 없다"고 덧붙였다.

마지막으로 그는 "나는 슬랑오르 선수들이 퇴장당할 이유가 전혀 없었다고 생각한다. 축구에서 승패는 당연한 것이지만, 모든 선수는 스포츠맨십을 발휘하고 상대방을 존중해야 한다. 상대의 테크니컬 에어리어에 공격적으로 접근하거나 다른 선수를 공격해서는 안 된다"고 강조했다.