이강인 비판 소신 발언 "기대에 못 미쳐, 존재감 부족, 더 번뜩여야 해"

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 향한 냉혹한 평가가 나왔다.

아틀레티코 마드리드는 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 경기에서 1대2로 역전패했다. 바르셀로나를 넘고 1위 등극을 노리던 아틀레티코의 계획은 무산됐다.

이강인은 이날 훌리안 알바레즈와 4-4-2 포메이션의 투톱으로 공격을 이끌었다. 그는 전반 10분 선제골의 기점 역할을 제대로 해냈다, 이강인은 상대 진영 오른쪽에서 공을 잡아 반대편으로 침투하던 알바레즈를 향해 왼발 아웃프런트킥으로 패스했다. 이를 이어받은 알바레즈가 왼쪽에서 골문 앞으로 낮고 빠르게 찔러준 공을 줄리아노 시메오네가 쇄도하며 오른발로 득점했다.

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아틀레티코는 전반 종료 직전 페르민 로페즈에게 동점골을 허용했다. 다시 리드를 찾아야 하는 상황이었지만 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 후반 15분 이강인을 불러들였다. 이강인이 나간 후 아틀레티코는 역전까지 허용했다. 득점이 필요한 상황이었지만 공격에서 창의성이 사라지면서 어려운 시간을 겪다 패배했다.

경기 후 스페인 매체 렐레보는 이강인을 향해 비판의 목소리를 높였다. '전반적으로 아틀레티코 선수들이 나쁜 경기를 한 것은 아니지만, 몇몇 선수들은 기대치에 미치지 못했다. 이강인이 가장 대표적인 케이스다. 시메오네 감독이 다시 한번 기회를 주었음에도, 그는 리그 초반 보여주었던 그 날카로운 모습을 완전히 되찾지 못했다. 한국인 미드필더인 그는 그라운드에서 존재감을 발휘하지 못했고, 간혹 찬스가 있었으나 더 적극적으로 경기에 관여할 필요가 있었다. 아틀레티코는 그로부터 더 많은 공격적 번뜩임을 원하고 있다'며 부진했다고 비판했다.

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의견은 엇갈렸다. 또 다른 스페인 매체 아스는 '이강인은 지난 시즌 토너먼트 경기에서바르셀로나에 큰 타격을 입혔던 앙투안 그리즈만의 역할을 수행해야 했다. 볼을 소유하며 더 많은 연속성을 가져갈 수 있는 자리를 여전히 찾아가는 중이지만, 그가 볼에 관여할 때마다 팀의 플레이가 살아난다. 줄리아노의 골 장면처럼 측면을 전환하고, 비어 있는 공간을 찾으며, 동료들의 공간 침투를 유도한다. 왼발에 담긴 기량이 대단하다. 이를 그라운드에서 더 자주 볼 수 있어야 한다'며 이강인의 활약을 높이 평가했다.

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이렇게 평가가 엇갈리지 않으려면 이강인이 더 공격에 관여하는 수밖에 없다. 공을 잡지 않았을 때의 경기 영향력이 하락하는 단점도 개선될 필요가 있다. 부여받는 기회 대비 공격 포인트가 아쉬운 건 사실이다.