애제자 박지성 이영표와 네덜란드서 감격 재회한 히딩크, 80번째 생일 축하 릴레이 "당신은 내 인생 최고의 감독이었습니다"

프로축구 K리그 올스타전 K리그 올스타와 팀 박지성의 경기가 25일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 경기전 히딩크 감독이 박지성에게 축하 꽃다발을 전달하고 있다.상암=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2014.07.25/

에우렐요 고메스 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]팔순을 맞은 한국 축구 영웅 거스 히딩크 감독을 향한 감동적인 축하 릴레이가 이어졌다.

스포츠 방송 'ESPN' 네덜란드판은 히딩크 감독의 80번째 생일 당일인 8일(한국시각), 공식 SNS를 통해 히딩크 감독의 현역 시절 동료, 코치, 제자들의 축하 멘트를 공개했다. 로날드 쾨만 전 네덜란드 대표팀 감독을 시작으로 피에르 반 호이동크, 마이클 에시앙, 야프 스탐, 에우렐요 고메스, 프랑크 더 부르, 로날트 더 부르, 아르다 튀란, 바우데베인 젠덴, 로이 마카이, 가이스카 멘디에타 등 쟁쟁한 전설들이 등장해 히딩크 감독에게 아낌없는 축하 인사를 건넸다.

PSV 에인트호번에서 박지성 이영표 등과 함께 히딩크 감독의 지도를 받은 전 브라질 대표팀 골키퍼 고메스는 개인 SNS를 통해 직접 생일 파티에 다녀온 소감을 남겼다. 히딩크 감독의 팔순 잔치는 8일 네덜란드 암스테르담의 암스테르담 호텔에서 열렸다. 대한민국 축구대표팀에서 감독과 선수로 연을 맺어 2002년 한-일월드컵 4강 신화를 함께 이끈 애제자 박지성 이영표, 히딩크 감독의 선임을 주도한 가삼현 대한축구협회 전 사무총장, 히딩크 감독의 무릎 수술을 집도한 '국가대표 주치의' 출신 송준섭 강남제이에스병원 대표원장 등이 한국인 대표로 초대를 받았다.<스포츠조선 11월 6일 단독보도>

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고메스는 "내가 함께한 최고의 감독님인 히딩크 감독의 80번째 생신을 축하드린다. 정말 특별한 주말이었다. 히딩크 감독은 훌륭한 지도자를 넘어 축구계의 아버지와 같은 존재였고, 지금까지도 소중한 친구로 남아있는 멋진 분이다. 이 특별한 순간을 함께할 수 있어 정말 감사했다. 사랑합니다, 감독님"이라고 소감을 남겼다.

출처=PSV 에인트호번 SNS 캡쳐

스포츠조선DB

PSV에서 마찬가지로 퍼거슨 감독의 지도를 받은 아놀드 브루깅크는 현지 매체와 인터뷰에서 히딩크 감독과 관련된 일화를 소개했다. 그는 "히딩크 감독님은 마테야 케즈만이 하프라인까지 내려가 공을 빼앗기는 장면을 보더니, 즉시 훈련을 중단시켰다. 그리고는 케즈만에게 이렇게 말씀하셨다. '잘 들어. 만약 이번시즌 하프라인 근처에서 한 번만 더 눈에 띄면, 내 옆자리에 앉게 될 거야. 그리고 남은 시즌 내내 거기 앉게 될 거고. 페널티 박스 안에서만 움직인다면, 넌 내 사람이야.' 케즈만은 결국 35골을 넣었다. 그는 자극을 줘야 하는 선수였다. 투지를 불태우게 만들어야 했고, 때로는 화가 나게끔 유도해야 했다. 히딩크 감독님은 그런 면에서 특별한 재능이 있었다. 선수 개개인에게 어떻게 다가가야 할지 정확히 알고 계셨다. 그는 항상 모든 선수가 팀과 함께 앞으로 나아가도록 이끌었다. 그는 내가 겪어본 최고의 감독이었다"라고 말했다.

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사비 에르난데스 네덜란드 대표팀 감독도 11월 A매치 전 기자회견에서 히딩크 감독에 관한 질문을 받았다. "생일 축하합니다 거스! 당신은 전설입니다"라고 축하 인사를 건넨 사비 감독은 "히딩크 감독은 정말 재미있고 겸손한 분이다. 정말 좋은 분이라고 생각한다"라고 말했다. 그는 히딩크 감독과 7번이나 맞대결을 했다는 한 기자의 질문에 "정말인가? 7번이나? 전혀 기억이 안 난다"라고 미소짓고는 "첼시를 상대로 치렀던 경기가 가장 기억에 남는다. 정말 좋은 추억이다"라고 말했다. 안드레스 이니에스타의 골로 바르셀로나가 히딩크의 첼시를 꺾었던 바로 그 챔피언스리그 경기를 언급했다.

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히딩크 감독은 PSV 구단, 현지 매체와 인터뷰에서 기나긴 축구 인생을 돌아보고 옛 제자인 호마리우와의 추억도 공개했다.

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선수 시절 네덜란드 대표팀 경력 하나 없는 히딩크 감독은 PSV, 발렌시아, 레알 마드리드, 레알 베티스 등 유럽의 유명 축구클럽을 지휘하며 명성을 떨쳤다. 2001~2002년 한국 대표팀 지휘봉을 잡아 월드컵 4강 진출을 이끌며 경력의 정점을 맞았다. "나는 아직 배고프다"라는 말로 IMF를 겪은 한국 국민에게 큰 울림을 안겼다. 이후 PSV 지휘봉을 잡고는 박지성 이영표에게 유럽 진출의 길을 열어줬다. 호주, 러시아, 튀르키예, 네덜란드 대표팀, 중국 U-23 축구대표팀, 퀴라소 대표팀 등을 이끌었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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