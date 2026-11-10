'이강인 지원군이라더니' 결정적 기회 다 날리고도…아틀레티코 마드리드, 훌리안 알바레즈 맹목적 신뢰 "우리는 기다려줄 것"

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - November 8, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action with FC Barcelona's Pau Cubarsi REUTERS/Susana Vera

epa13364094 FC Barcelona's Gerard Martin (L) vies for the ball against Atletico de Madrid's Julian Alvarez during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/SERGIO PEREZ

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[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)가 결정적 기회를 놓쳤음에도 맹목적 신뢰를 받고 있다.

스페인 언론 '아스'는 10일(이하 한국시각) '알바레즈는 FC바르셀로나와의 경기에서 결정적 기회를 놓쳤다. 하지만 디에고 시메오네 감독과 선수들은 힘을 실어주고 있다. 아틀레티코 마드리드의 우승 여부는 알바레즈가 자신감을 완전히 회복하느냐에 달려있다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 FC바르셀로나와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기에서 1대2로 역전패했다. 아틀레티코 마드리드(9승1무2패)는 무패행진을 '7'에서 마감했다. 반면, FC바르셀로나(11승1패)는 2연승하며 1위 자리를 굳게 지켰다.

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epa13364119 Atletico de Madrid's Alejandro Grimaldo and Julian Alvarez (R) react during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/JUANJO MARTIN

이날 알바레즈는 선발로 나섰다. 4-4-2 포메이션에서 이강인과 투톱을 형성했다. '아스'는 '그는 주안 가르시아(FC바르셀로나)와 1대1 기회를 마주했다. 하지만 판단 실수로 슈팅을 시도하지도 못한 채 기회를 날렸다. 관중석에서 야유가 터져나왔다. 하필 알바레즈가 부진했던 상대는 평범한 팀아 아니었다. FC바르셀로나는 바로 그가 지난 여름 이적을 꿈꿨던 클럽이다. 알바레즈는 1대1 기회를 놓친지 4분 만에 또 한번 기회를 잡았다. 그러나 그의 슛은 빗나갔다. 관중석에서 다시 야유가 쏟아졌다. 알바레즈가 공을 잡을 때마다 야유 소리는 더욱 커졌다. 그를 향한 비판은 강해졌다'고 했다.

epa13363990 Atletico de Madrid's Julian Alvarez in action during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/SERGIO PEREZ

이 매체에 따르면 시메오네 감독은 경기 뒤 "알바레즈는 득점 기회에 관여했다. 우리 모두 가그 골을 넣는 모습을 보고 싶었겠지만, 우리는 그를 기다려 줄 것이다. 우리가 목표를 달성하려면 그가 필요하다. 그렇지 않다면 목표에 도달할 수 없을 것"이라고 말했다. 알바레즈는 올 시즌 리그 8경기에서 1골-2도움을 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com