'혹시 손흥민을 까먹은 거야?' 美매체 선정 'MLS 올해의 팀' 제외 '날벼락'→심지어 3군에도 없다

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[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC) 체면이 말이 아니다.

손흥민은 9일(현지시각) 미국 스포츠매체 '디 애슬레틱'이 자체 선정한 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 올해의 팀에 뽑히지 못했다. 이 매체는 올해 두드러진 활약을 펼친 선수로 올해의 팀, 올해의 세컨팀, 올해의 서드팀까지 뽑았는데, 어디에도 손흥민의 이름은 찾아볼 수 없었다.

이 매체는 "올해의 팀 선정의 핵심 원칙은 바로 이 베스트11이 올해 MLS 시즌의 스토리를 가장 잘 대변하는가'이다. 후보에 오를 자격이 충분한 여러 선수 사이에서 고민할 때 항상 염두에 두는 기준이기도 하다"며 "또한 많은 일이 드렇듯, 최종 결정에는 상황적 맥락과 상대적인 비교가 영향을 미친다"라고 설명했다.

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실제 경기에서 선발진을 꾸릴 수 있는 라인업인지, 개개인의 뛰어난 퍼포먼스가 팀의 성공을 이끌었는지를 기준으로 베스트 11을 선정했다고 밝혔다.

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'디 애슬레틱'이 선정한 베스트 11은 3-5-2 포메이션으로 구성했다. 리오넬 메시(인터 마이애미)와 페타르 무사(댈러스)가 투톱, 안드레스 쿠바스(밴쿠버), 펩 비엘(샬럿), 로드리고 데 파울(인터 마이애미), 하니 묵타르(내쉬빌), 에반데르(신시내티)가 미드필더진을 구성했다. 제이손 팔라시오스, 막스웰 볼레드지(이상 내쉬빌), 마티아스 라보르다(밴쿠버)가 스리백, 브라이언 슈웨이크(내쉬빌)가 골키퍼로 각각 뽑혔다. '돌풍팀' 내쉬빌 소속 선수가 많은 게 특징.

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손흥민은 올 시즌 현재까지 MLS 31경기에 출전해 7골 15도움, 공격 포인트 22개를 기록 중이다. 하지만 이것만으론 세컨팀, 서드팀에 이름을 올리기에 부족했다고 '디 애슬레틱'은 판단한 모양새다. 팀의 부진한 성적도 영향을 미친 것으로 보인다. LA FC는 가까스로 플레이오프에 올랐지만, 최근 4경기 연속 무승으로 서부 콘퍼런스 6위에 처졌다. LA FC 소속 중 올해의 팀 1~3군에 뽑힌 건 부앙가가 유일하다.

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세컨팀에는 손흥민의 공격 파트너 드니 부앙가(LA FC)가 앙투안 그리즈만(올랜도), 샘 서리지(내쉬빌) 등과 함께 이름을 올렸다. 메시의 절친 루이스 수아레스(인터 마이애미)는 서드팀에 뽑혔다. 수아레스는 17골 7도움을 올렸다. '디 애슬레틱'은 MLS 입성 첫 해 14골 18도움을 폭발한 그리즈만을 올해의 신입생으로 선정했다. 43개 공격포인트를 기록 중인 메시가 이 매체 선정 올해의 선수다.

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최근 리그 4경기 연속 침묵 중인 손흥민은 11월 A매치를 치르러 카타르 도하로 떠났다. 13일과 17일 사우디아라비아, 카타르와 2연전을 치를 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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