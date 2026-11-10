"당장 바르셀로나로 떠나버려" '적군' 야말 뒤따라 경기장에 입장한 '이강인 동료+아틀레티코 금쪽이'…실수치고는 기막힌 타이밍

출처=ESPN

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[스포츠조선 윤진만 기자]단순한 실수일까, 아니면 의도된 연출일까.

FC바르셀로나가 9일(이하 한국시각) 공식 SNS 채널을 통해 공개한 영상에는 아틀레티코 마드리드 팬이 보면 황당함을 금치 못할 장면이 포착됐다. 8일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코와 바르셀로나의 스페인 프리메라리가 맞대결을 앞두고 양팀 선수들이 얼마 전 경기장 충돌 사고로 유명을 달리한 헤수스 데 미겔을 추모하는 티셔츠를 입고 경기장에 입장하는 모습이 담긴 영상이었다.

팬들은 이 영상에서 '특이점' 하나를 발견했다. 양팀 선수들은 두 줄로 나란히 경기장으로 입장했는데, 아틀레티코 공격수인 훌리안 알바레즈가 바르셀로나 듀오인 앤서니 고든, 라민 야말을 뒤따라가고 있었다! 경기 전 추모 의식을 거행하기 위한 입장이었기 때문에 어느 줄에 서더라도 이상할 게 없다. 야말 뒤에 있는 선수가 이강인, 코케 등이 아니라 알바레즈였다는 게 문제였다.

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알바레즈는 지난 여름 이적시장을 통해 공공연히 바르셀로나 이적을 요구했다. 하지만 바르셀로나가 아틀레티코의 높은 이적료에 난색을 표하며 발을 뺐고, 알바레즈가 다른 후보지인 아스널 이적은 거부하면서 상황이 꼬였다. 알바레즈는 훈련 불참까지 하며 이적을 강행할 뜻을 내비쳤지만, 아틀레티코 수뇌부와 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 알바레즈를 무조건 잔류시키겠다는 입장을 고수했다. 결국, 곧 떠날 것 같았던 알바레즈는 울며 겨자먹기로 팀에 남아 시즌을 치르고 있다.

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아틀레티코 팬들은 시즌 초 알바레즈를 향해 야유를 보낼 정도로 분노를 감추지 못했다. 알바레즈는 충성을 맹세했지만, 올 시즌 라리가 8경기에서 단 1골에 그치는 부진으로 아틀레티코 구단과 팬들의 속을 썩이고 있다. 시메오네 감독은 바르셀로나전에서 알바레즈가 골키퍼와 일대일 상황에서 잘못된 판단으로 슈팅 기회를 날리고, 또 '홈런'까지 때리는 등 포함 세 차례 결정적인 득점 기회를 날렸지만 90분 풀타임 기용했다. 그러면서 "나아지기를 끝까지 기다리겠다"라고 감쌌다.

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당시 경기가 알바레즈의 침묵 속 바르셀로나의 2대1 승리로 끝난 가운데, 알바레즈가 바르셀로나 선수들을 뒤따르는 영상, 경기 후 바르셀로나 선수들이 너도나도 알바레즈에게 모여 인사를 하는 영상이 속속 공개됐다. 'ESPN'에 따르면, 팬들은 "우연 맞아?" "알바레즈는 언젠가 자기가 바르셀로나 유니폼을 입게 될 거란 걸 알고 있다" "그래서 오늘 바르셀로나를 위해 뛴 거지?" 등의 반응을 보였다. 아틀레티코는 이날 승리시 선두를 탈환할 수 있었지만, 패하면서 3위에 머물렀다.

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이날 선발출전한 이강인은 1-1 팽팽하던 후반 15분 공격수 알렉산더 쇠를로트와 교체돼 벤치로 물러났고, 팀은 이강인 교체 아웃 6분만에 페르민 로페스에게 결승골을 내줬다. 60분(후반 15분)은 팬들 사이에서 '약속의 교체 시간'으로 불린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com