BBC 공식 확인! '손흥민 스승' 포체티노 맨유 부임 이뤄지나..."캐릭 거취 결정 회의 예정, 감독 해임 권고할 것"

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[스포츠조선 이현석 기자]마이클 캐릭 감독의 거취를 결정할 회의가 예고됐다.

영국의 BBC는 10일(한국시각) '캐릭의 미래는 수요일 회의에서 결정될 예정이다'고 보도했다.

BBC는 '캐릭의 거취는 구단주 짐 랫클리프와 오마르 베라다, 제이슨 윌콕스가 참석하는 수요일 회의에서 결정될 것이다. 캐릭의 입지는 18위 추락 후 위태로워졌다. 베라다와 윌콕스가 소수 지분 소유주인 랫클리프와 글레이저 가문에게 캐릭 감독의 해임을 권고할 것이라는 예상이 커지고 있다'고 전했다.

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이어 '회의는 계획된 것이었으며, 캐릭의 미래에 대해서만 논의하기 위해 마련된 것은 아니다. 하지만 회의에서 캐릭의 미래가 주요 의제로 다뤄질 것으로 예상되는 가운데, 소식통에 따르면 코칭 스태프를 강화할지 여부도 논의될 예정이다'고 설명했다.

캐릭이 경질된다면 차기 사령탑으로 부임할 후보들도 나열됐다. BBC는 '에디 하우 전 뉴캐슬 감독과 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독에게 접촉했다고 알려졌다. 안토니오 콘테도 관심을 보이며, 마우리시오 포체티노 또한 맨유행에 긍정적인 반응을 보였다고 알려졌다. 포체티노는 재계약을 체결했지만, 해당 계약에 특정 감독직을 맡기 위해 떠날 수 있도록 하는 조항이 포함되어 있는 것으로 알려져 있다'고 했다.

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극심한 부진의 대가를 치르는 캐릭이다. 올 시즌 최악의 흐름이다. 하락세에 빠진 맨유를 반등시키지 못하며, 어느새 강등권이다. 캐릭을 신뢰하고자 했던 구단 수뇌부 또한 생각을 바꿀 수밖에 없는 처지다. 캐릭은 당초 애스턴 빌라와의 리그 경기 후에 자신이 사임하는 일은 없을 것이라 밝혔다. 다만 맨유는 캐릭의 사임이 없더라도 그를 경질할 계획으로 보인다.

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캐릭이 떠난다면 유력한 후보들은 하우, 나겔스만, 콘테, 포체티노다. 그중 눈길을 끄는 감독은 단연 포체티노다. 미국 대표팀 부임 후 2026년 북중미월드컵에서 성과를 내며 재계약을 체결했던 포체티노는 여러 차례 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀에 대한 의지를 드러낸 바 있다. 다만 복귀 행선지가 그가 최고의 역량을 뽐낸 토트넘이 아닌 맨유라면 더 큰 화제를 모을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com