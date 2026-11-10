이럴 수가! 이강인 뛰는 AT마드리드 잡으려고 이렇게까지 했다…'월클 미드필더' 깜짝 변신 오른쪽 풀백으로 교체 출전→한지 플릭 '신의 한 수'

epa13364000 Barcelona's head coach Hansi Flick reacts during the LaLiga EA Sports game played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 08 November 2026. EPA/JUANJO MARTIN

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[스포츠조선 김가을 기자]선수들도 놀란 FC바르셀로나(스페인)의 '깜짝 전술'이 통했다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 10일(이하 한국시각) '한지 플릭 FC바르셀로나 감독은 미드필더인 프렌키 더 용에게 측면 수비를 맡아줄 수 있는지 묻는 장면이 공개됐다. 이를 지켜본 벤치 선수들의 반응도 나왔다'고 보도했다.

FC바르셀로나는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정경기에서 2대1로 역전승했다. FC바르셀로나는 전반 10분 줄리아노 시메오네에 선제골을 허용했지만, 페르민 로페스의 연속 득점을 묶어 승리를 챙겼다. 이로써 FC바르셀로나(11승1패)는 2연승하며 1위 자리를 굳게 지켰다.

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Barcelona's Frenkie de Jong, left, and Atletico Madrid's Julian Alvarez fight for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Atletico Madrid and Barcelona in Barcelona, Spain, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

깜짝 놀랄 장면이 있었다. FC바르셀로나는 후반 시작과 동시에 브라이언 파리냐스를 빼고 더 용을 투입했다. 미드필더 더 용이 오른쪽 측면 수비수로 투입된 장면이었다.

'문도데포르티보'는 '플릭 감독이 내린 가장 의외의 전술적 결정 중 하나였다. 당시 FC바르셀로나는 경기 흐름이 원활하지 않았다. 특히 오른쪽 측면에서 고전하고 있었다. 플릭 감독은 더 용을 오른쪽 풀백으로 투입했고, 경기 양상은 완전히 바뀌었다. 더 용 본인은 물론, 알레한드로 발데 역시 이 결정에 크게 놀랐다'고 했다.

Barcelona's Dutch midfielder #21 Frenkie De Jong and Atletico Madrid's Danish midfielder #23 Morten Hjulmand vie for a header during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and FC Barcelona at Metropolitano Stadium in Madrid on November 8, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

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이 매체는 'DAZN'의 영상은 통해 '후반 투입을 앞둔 더 용에게 플릭 감독이 새로운 역할을 전달하는 순간부터 주변 선수들의 반응까지 고스란히 공개됐다. 앞서 센터백으로 뛴 경험이 있는 더 용은 감독의 지시를 받고 곧바로 동의했다. 살며시 미소를 짓기도 했다. 하지만 다른 일부 선수들은 이를 쉽게 믿지 못하는 눈치였다. 결과적으로 플릭 감독은 더 용에게 측면 수비를 담당하는 동시에 공격 상황에서는 미드필더진을 지원하는 이중 역할을 부여했던 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com