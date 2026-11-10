'이게 다 이강인 태클 때문이다' 레알MF 발베르데 솔직 고백, "내 몸상태 여전히 100% 아냐"→우루과이 대표팀엔 일단 합류

이강인과 발베르데 캡처=레알 마드리드 구단 SNS

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 마드리드 더비 태클 논란의 당사자였던 레알 마드리드 미드필더 페데리코 발베르데가 여전히 몸상태가 좋지 않다고 토로했다.

11월 A매치 기간 동안 아르헨티나와 도미니카공화국과의 경기를 치를 우루과이 축구대표팀에 합류하기 위해 우루과이 카라스코 국제공항에 도착한 발베르데는 10일(한국시각) 현지 매체와 인터뷰에서 "지난번 소집 전부터 부상이 있었다. 지금도 약간의 불편함이 남아 있어 몸상태가 100%는 아니다"라고 털어놨다.

발베르데는 지난 9~10월 통합 A매치 4연전을 앞두고 마드리드 더비에서 이강인의 깊은 태클에 발목을 다쳤다. 당시엔 멀쩡히 일어나 경기를 소화했지만, 경기 후 레알 구단은 발베르데가 심각한 부상을 당했다고 발표했다. 조세 무리뉴 레알 감독도 기자회견에서 이강인의 태클 사진을 프린트한 종이를 들고와 심판 판정에 문제가 있었다고 공개 비판했다. 한 동안 이강인의 태클을 두고 스페인 축구계가 시끌시끌했다.

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발베르데는 몇 달간 결장할 것으로 예상됐다. 9~10월 아시아 투어에 나선 우루과이 대표팀에서도 낙마했다. 하지만 A매치 데이 직후 팀에 복귀해 거의 매 경기 중앙 미드필더와 오른쪽 풀백으로 꾸준히 출전하고 있다. 지난 9일 발렌시아와의 경기에선 시즌 리그 마수걸이 골까지 터뜨렸다.

아틀레티코 구단이 구단 채널에 올린 레알 마드리드 무리뉴 감독을 향한 공개 경고 메시지 캡처=아틀레티코 구단 SNS

하지만 발베르데는 자신이 여전히 부상을 안고 뛰고 있다고 털어놓으며 우루과이 대표팀과 레알팬들에게 걱정을 안겼다. 그럼에도 대표팀에는 예정대로 합류했는데, 이에 대해선 "여전히 몸상태가 불편하지만, 국가대표팀의 부름을 받으면 언제든 달려와야 한다"라고 애국심을 드러냈다.

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그는 과거 페냐롤에서 함께 뛰었던 디에고 포를란 우루과이 감독과의 재회에 대해 "정말 기쁘다. 포를란 감독과 같은 우상에게 배울 수 있게 되어서 행복하다. 페냐롤 시절엔 동료였는데, 이제는 감독님으로 모시게 됐다. 매 순간을 최대한 잘 활용해 보려고 한다"라고 했다.

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이어 "감독님과는 내 현재 심경, 지난 월드컵에서 겪었던 일을 뒤로 하고 새로운 장을 열어야 한다는 점, 긍정적인 에너지를 불어넣는 것, 팀으로서 하나로 뭉치는 것, 각자 맡은 역할에서 기여하는 것, 우루과이 국민에게 기쁨을 선사하는 것 등에 대해 이야기를 나눴다"라고 덧붙였다. 포를란 감독이 원하는 포지션이라면 어디서라도 뛰겠다고도 했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com