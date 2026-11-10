"강인아, 미안해" 폭탄선언 → 홈팬 야유 받았던 알바레스, 결국 라커룸서 석고대죄 했다

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[스포츠조선 박상경 기자] 지난 여름 공개적으로 이적을 요구해 파문을 일으켰던 훌리안 알바레스(아틀레티코 마드리드·이하 ATM)가 공개 사과를 한 것으로 뒤늦게 밝혀졌다.

알바레스는 아르헨티나 대표팀 소속으로 출전한 2026 북중미월드컵 기간 "꿈을 이루고 싶다"며 ATM을 떠나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "구단 관계자들과 이야기를 나눈 결과, 이적이 모두에게 좋을 것"이라며 "지금 이 이야기를 할 때는 아니지만, 숨길 수도 없다. 나는 정직하고 싶다"고 말했다.

너무 솔직했던 알바레스에게 돌아온 건 야유였다. 홈 개막전 내내 야유에 시달리던 알바레스는 경기 후 관중들에게 인사하는 대신 그대로 라커룸으로 향해 더 큰 비난을 받았다. 디에고 시메오네 감독이 "사전에 합의된 부분"이라고 진화에 나섰지만, 이미 엎질러진 물이었다. FC바르셀로나가 공개적으로 알바레스 영입 의사를 드러냈지만, ATM은 끝내 그를 이적시키지 않았다.

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스페인 대표팀에 합류한 알렉스 바에나는 10일(한국시각) 스페인 라디오 방송 카데나세르의 한 프로그램에 출연해 알바레스의 이적 소동에 대한 선수단의 반응을 공개했다.

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그는 "동료 선수가 공개적으로 팀을 떠나고 싶다고 말하는 건 조금 이상한 느낌이었다. 우리에게 그다지 유쾌한 일이 아니었다"고 털어놨다. 이어 "바르셀로나나 레알 마드리드가 영입을 제안한다면 선수가 고민하는 것은 이해할 수 있다. 하지만 우리를 가장 불편하게 했던 것은 그가 의사를 표현한 방식이었다"고 지적했다. 또 "우리는 그가 어떤 결정을 내리든 지지했을 것이다. 개인적으로는 아무 말도 하지 않았다. 알바레스는 매우 영리한 선수이기 때문에 자신이 무엇을 했는지, 그것이 우리에게 어떻게 받아들여질지 알고 있었을 것"이라고 설명했다.

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결국 알바레스는 동료들에게 고개를 숙였다. 바에나는 "그는 우리 모두에게 사과했다. 공개적으로도 사과했다. 자신의 잘못을 인정하고 사과했다는 사실이 그를 더욱 훌륭하게 만든다고 생각한다"고 말했다.

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알바레스는 지난달에도 홈팬들을 향해 공개적으로 고개를 숙였다. 월드컵 기간 자신의 발언과 표현 방식이 잘못됐다고 인정하면서 팬들의 신뢰를 되찾겠다고 약속했다. 하지만 지난 9일 바르셀로나전에서 결정적 득점 기회를 놓치는 등 여전히 곱지 않은 시선을 받고 있다.

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바에나는 "(알바레스가 바르셀로나와의) 경기가 끝난 뒤 힘든 밤을 보낸 것 같다. 하지만 평소 훈련에서는 적극적으로 참여하고 농담도 한다"며 "메시나 호날두도 좋지 않은 날이 있었다. 알바레스도 그럴 수 있다"고 말했다. 이어 "그는 세계 최고의 공격수 중 한 명이기 때문에 기대치가 높다. 우리는 목표를 이루기 위해 그의 힘이 필요하다. 열심히 노력하고 있는 만큼 팬들의 사랑도 조금씩 되찾을 것"이라고 내다봤다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com