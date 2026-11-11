"죄송합니다, 죄송합니다" 손흥민 절친 도대체 얼마나 망가질 셈인가...아스널 유니폼 입고 사과→이번엔 불태워 자랑

사진캡쳐=알리 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]델레 알리는 이제 축구선수가 아닌 것처럼 보인다.

알리가 내기에서 져 아스널 유니폼을 입은 뒤 토트넘 팬들에게 사과했고, 곧바로 유니폼을 불태우며 만회에 나섰다.

영국 매체 더 선은 10일 '델레 알리가 유명 스트리머 아이쇼스피드와의 EAFC 27 대결에서 패한 뒤 벌칙으로 아스널 유니폼을 입었다'고 전했다. 올해 30세의 전 잉글랜드 국가대표 미드필더는 미국인 스트리머와의 대결에서 7-2, 4-2로 연패했고, 아스널 유니폼을 입은 셀카를 인스타그램 스토리에 올렸다. 알리는 "토트넘 팬분들께는 죄송하지만, 내기는 내기니까요"라고 적었다. 여러 개의 깨진 하트 이모티콘도 덧붙였다.

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더 선은 '토트넘에서 7년을 보낸 알리가 아스널의 최대 라이벌인 토트넘을 향한 충성심을 내비쳤다'고 보도했다. 이어 '자유계약선수 신분인 알리가 하얀색 작업복 차림으로 트위치 생방송에 등장해 해당 유니폼에 불을 붙이려 시도하며 곧바로 수습에 나섰다'고 전했다. 알리는 소화기 옆에 갈라진 아스널 유니폼이 놓인 사진도 SNS에 올리며 "스피드, 내기는 내기지! 하지만 이게 바로 그 후폭풍이란

사진캡쳐=더선

거다"라고 남겼다.

이런 모습은 축구 팬들에게 안타까움으로 다가온다. 알리는 지금 1996년생으로 한창 전성기를 보내고 있어야 할 시기다. 하지만 알리의 모습은 영락없는 스트리머다. 손흥민과 함께 토트넘에서 재능을 펼치던 그 시절의 모습은 이제 완전히 사라진 것 같은 느낌이다.

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알리는 사실상 선수 커리어가 완전히 끝났다는 평가를 받는다. 토트넘을 떠난 후 에버턴에 정착하지 못한 알리는 튀르키예 베식타시까지 임대를 떠나 도전했지만 실패했다. 세스크 파브레가스 감독이 있는 코모로 이적해 이탈리아 세리에A 무대에 도전장을 내밀었지만 처참하게 실패했다. 알리는 코모와의 계약이 해지된 후 방송을 하며 살아가고 있다.

더 선은 'A매치 37경기에 출전한 이 스타는 희망의 끈을 놓지 않고 있으며, 지난달 비리그(non-league) 팀인 윈저 앤드 이튼에서 훈련하는 모습이 포착되기도 했습다.그는 개리 네빌이 구단주로 있는 리그 2의 살퍼드 시티 복귀 제안도 거절한 바 있다. 1년이 넘는 기간 동안 공식 경기에 출전하지 못한 공백기에도 불구하고, 더 큰 규모의 클럽행을 고수하고 있는 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.