[인터뷰]'백승호 유니폼' 입고 프로의 꿈 키운 '기적의 7부 리거' 양승우…그를 향한 PAIK의 뜨거운 응원, "나에게도 동기부여가 된 골, 부상 없이 좋은 활약 펼치길!"

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[스포츠조선 윤진만 기자]프로 선수로 성공 가도를 달리던 선배의 존재는 '기적의 7부 리거' 양승우(24·윔본 타운)에겐 큰 힘이자 자극제였다.

양승우는 지난 9일(이하 한국시각) 영국 도르셋의 더 와이엇 홀스 스타디움에서 열린 크롤리 타운(4부)과의 2026~2027시즌 잉글랜드 FA컵 1라운드에서 선제골을 넣으며 2대0 깜짝 승리를 이끌었다. 전반 9분 페널티박스 오른쪽에서 패스를 받아 골문 좌측 구석을 찌르는 오른발 감아차기 슈팅으로 골망을 흔들었다. 2010년 전후로 아스널 소속으로 프리미어리그를 누빈 이탈리아 출신 수문장 비토 마노네도 꼼짝 못할 '원더골'로 영국 전역에 자신의 이름 석 자를 알렸다. 영국공영방송 'BBC', 영국 일간 '가디언' 등은 윔본 타운이 한국인 부동산 감정 평가사인 양승우의 골로 세 계단 위의 팀을 꺾고 구단 역사상 최초로 FA컵 2라운드에 진출한 사연을 조명했다. 팀 실스 윔본 타운 감독은 '양승우가 앞으로 기회가 왔을 때 슈팅을 하지 않는다면, 그때는 분명히 그와 면담을 해야 할 것 같다. 정말 대단한 마무리였다"라고 엄지를 들었다.

이름 '승'에서 따온 '스니(Seuny)'라는 별명으로 불리는 양승우는 이날 골을 넣기 전까지 무명 스타였다. 유년 시절 목사인 아버지를 따라 영국으로 이주한 뒤 명문 사우샘프턴 유스팀에서 성장했지만, 프로 팀으로 승격하지 못하고 하부리그를 전전했다.

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그런 양승우에게 꿈을 심어준 선수 중엔 '롤모델' 백승호(29·버밍엄시티)가 있었다. 양승우는 지난해 12월 잉글랜드 2부 '프로팀'인 버밍엄 경기를 보러 윔본에서 3시간 넘게 떨어진 버밍엄으로 향했다. 경기 후 직접 백승호와 만나 인사도 나눴다. 백승호는 본지와 인터뷰에서 "(양승우가)경기를 보러 온 걸 기억한다"라고 했다.

출처=윔본 타운 SNS

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양승우는 백승호에게 선물받은 것으로 보이는 '버밍엄 8번' 유니폼을 입고 프로의 꿈을 이어갔다. 같은 한국인 출신인데다 같은 중앙 미드필더이기도 한 백승호의 존재는 양승우에겐 '자부심'이자 '지향점'이었을 터다. 양승우는 최근 국내 방송사와 인터뷰에서 백승호와 황인범(포르투)이 롤모델이라고 고백했다. 백승호도 상처를 안은 선수다. 바르셀로나 유스 출신으로 화려한 조명을 받다 FIFA 징계, 코로나19 팬데믹, 부상 등으로 인해 오랜기간 재능을 꽃피우지 못했다. 독일, 한국을 거쳐 2024년 버밍엄에 정착한 백승호는 리그원(3부)으로 강등되는 또 다른 시련을 겪었지만, 직접 두 발로 팀을 다시 챔피언십(2부)으로 올려놓았다. 버밍엄은 올 시즌 챔피언십 15라운드 현재 8승5무2패 승점 29점으로 선두를 달리며 프리미어리그 승격의 좋은 기회를 잡았다.

백승호를 보며 프로의 꿈을 놓치 않은 양승우는 백승호가 2022년 카타르월드컵 16강 브라질전에서 환상적인 중거리포를 터뜨린 것처럼, FA컵 무대에서 'K-중거리포'로 존재감을 알렸다. 양승우가 주연이 된 '7부 리그의 기적'을 알고 있다는 백승호는 "이번에 골 넣은 거 진심으로 축하한다. 나뿐 아니라 많은 분들에게 동기부여가 됐을 장면이었다"며 "앞으로도 부상 없이 좋은 활약을 펼쳤으면 좋겠다"라고 후배를 향해 뜨거운 응원 메시지를 남겼다.

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윔본 타운은 10일 FA컵 2라운드 조 추첨 결과, 크롤리 타운보다 한 단계 위인 3부리그 브래드포드와의 만남이 성사됐다. 다음달 5일, 홈구장에서 조금 더 난이도가 높은 팀을 상대한다. 양승우를 앞세운 윔본 타운이 브래드포드까지 꺾는다면, FA컵 3라운드에서 버밍엄을 만나 코리안 더비가 펼쳐질 수도 있다. 챔피언십 24개 구단과 프리미어리그(1부) 20개 구단은 64강인 3라운드부터 참가한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com